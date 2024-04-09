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Війна з Росією: хроніка
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Росія у 2024 році планує виготовити понад 2,4 млн снарядів, - Згурець

9 квітня, 2024 вiвторок
09:52
Війна з Росією касетні снаряди рф

Аналітик Defense Express Сергій Згурець повідомив, що російські окупанти планують збільшити виробництво боєприпасів до 2, 4 млн у 2024 році

Про це він повідомив в етері Еспресо

"За нашими даними, які дуже близькі до оцінок інших структур, минулого року росіяни виготовили 2,1 млн калібру 152-мм та 122-мм. Цього року вони планують виготовити понад 2,4 млн боєприпасів. Втім, в них так само будуть проблеми з компонентами для виробництв таких снарядів. Такі проблеми існують також і в наших європейських партнерів. Також росіяни отримали 180 тис. снарядів від Ірану та 1,8 млн боєприпасів від КНДР. Тобто, якщо росіяни матимуть заявлену кількість боєприпасів у 2,4 млн, то вони зможуть забезпечити постріли у понад 6 тис. снарядів на добу", - пояснив Згурець

Аналітик також проаналізував можливості партнерів щодо постачання боєприпасів Україні

"Щодо України. В нас є зараз проєкт про постачання 1 млн снарядів від ЄС. Також за ініціативою Петра Павела ми отримаємо від 800 тис. до 1,5 млн боєприпасів. До того ж ініціатива міністра оборони Естонії, яка залишилась непоміченою. Зокрема. йдеться про 1 млн боєприпасів калібру 122-мм, 152-мм, 155-мм та снарядів до РСЗВ "Град", - розповів він.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів. Йдеться про 500 тис. одиниць боєприпасів калібру 155 мм і 300 тис. одиниць калібру 122 мм.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу. Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

8 березня президент Чехії Петр Павел заявив про завершення збору коштів на закупівлю боєприпасів для України. В уряді уточнили, що йдеться лише про першу партію, обсягом 300 тис. снарядів.

12 березня у Чехії заявили про можливість закупівлі ще 200 тис. артилерійських снарядів для України додатково до 300 тис., придбання яких профінансовано раніше.

В уряді Чехії заявили, що артилерійські снаряди, які будуть закуплені за ініціативою Праги, ймовірно, почнуть надходити до України в червні.

Швеція вирішила підтримати чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів в Україну й передасть 30 мільйонів євро в рамках наступного пакета допомоги.

15 березня міноборони Португалії заявило, що виділить 100 млн євро на чеську ініціативу пошуку боєприпасів для України.

19 березня міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен оголосив, що уряд країни виділить 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії.

21 березня Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо їхньої закупівлі за межами ЄС та передачі Україні.

26 березня очільник міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що в межах ініціативи держави щодо закупівлі боєприпасів Україна потенційно може отримати 1,5 млн снарядів.

Теги:
Україна
Росія
ЄС
Чехія
Естонія
російська армія
ЗСУ
ВПК
окупанти
Військові новини
зброя для України
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