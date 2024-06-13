Швейцарія змінила проєкт рішення Саміту миру на користь України. Після цього кількість країн-учасниць знизилась, - ЄвроПравда

Про це повідомляє Європейська правда.

28 травня із Швейцарії до усіх столиць країн-учасниць саміту передали змінений варіант підсумкового документа майбутньої зустрічі, який раніше обговорили із українськими представниками. Втім, повідомляється, той проєкт виявився небезпечним для України.

"З нього вичистили ключові ідеї, заради яких у принципі організовували зустріч на найвищому рівні", - йдеться у повідомленні.

6 червня в Україні заявили, що держава "не відступить від Формули миру". Зокрема президент Володимир Зеленський наголосив на цьому під час поїздки до Берліну.

9 червня із Берну розіслали новий проєкт спільного комюніке. Зазначається, що у зміненому документі Швейцарія "несподівано відступила від багатьох позицій, які сама ж і просувала".

"У травневому проєкті рішення Саміту миру не було жодної згадки слова "агресія", тепер у тексті йдеться про "агресію Російської Федерації проти України". Попередній проєкт рішення саміту, запропонований швейцарцями, створював юридичне вікно для того, щоб за потреби включити відмову України від частини її території до умов "сталого миру з РФ", - кажуть у Європейській правді.

Що змінили

Згідно із новим проєктом, основою сталого миру буде лише "таке рішення, що буде засноване на принципі поваги до територіальної цілісності і суверенітету усіх держав".

Також журналісти наголошують, що у попередньому проєкті не було чітко сформульовано значення "формули миру", що відкривало простір для міжнародного обговорення альтернативних "бачень миру", зокрема йдеться про китайсько-бразильське, за яким має припинитися посилення Збройних сил України, а бойові дії - зупинитися.

У новому ж формулюванні йдеться, що до уваги братимуться тільки мирні пропозиції, які відповідають міжнародному праву - тобто безумовному поверненню кордонів 1991 року, якщо їх не перегляне сама Україна, та Статуту ООН, що означає безумовне право України продовжувати відбивати російську агресію і звільняти окуповані території.

"Крім того, у новому проєкті швейцарці погодилися взагалі не згадувати про Росію у положенні стосовно мирних переговорів, натомість йдеться про "всі сторони". Тепер там немає послабленої вимоги про "заходи зміцнення довіри", а натомість потрібні "конкретні дії". І головне – видалені згадки про "другий мирний саміт", які натякали на зобов’язання запросити Росію до участі у ньому", - йдеться у повідомленні.

У Європейській правді зазначають, що проєкт, який є наразі, ще не фінальний, є можливість точкових змін 13-14 червня, та водночас джерела видання схиляються до того, що оновлена ідеологія рішення збережеться.

Близько 15 держав "поставили на паузу" свою участь у Саміті миру

Після змін проєкту рішення Саміту миру кількість країн, які планували взяти участь у заході, знизилась.

Зокрема станом на 5 червня у Швейцарії офіційно повідомили про 80 підтверджень участі “на рівні глав держав та урядів", втім за словами посадовців, загальна кількість підтверджених учасників перевищила 100.

Пізніше це прибрали із сайте події, тепер йдеться про те, що "близько 90 держав підтвердили свою участь у Саміті заради миру в Україні, більшість з них – на рівні глав держав або урядів".

"Кілька держав ще чекають на фінальний проєкт рішення саміту, інші – перебувають під тиском РФ. Президент Володимир Зеленський останні тижні подорожує світом, переконуючи столиці долучитися до саміту. Як кажуть джерела "ЄвроПравди", в реальності близько 15 держав "поставили на паузу" свою участь", - йдеться у матеріалі.

Крім того, десятки країн повідомили, що знизять рівень від президентського чи прем’єрського до рівня міністрів або навіть заступників.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні.

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цього разу Москву на захід не запрошували.

31 травня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що її країна не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія.

2 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Китай у допомозі РФ у дипломатичному зриві саміту, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба констатував, що Китай і Росія здійснюють масштабну протидію Саміту миру.

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати заохочують Китай взяти участь у Глобальному саміті миру.

10 червня уряд Швейцарії повідомив, що у Глобальному саміті миру, який відбудеться з 15 по 16 червня, зареєструвалися 90 держав та організацій.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Китай усе ж навряд чи візьме участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня.

Американська попспівачка Мадонна висловила підтримку проведення Саміту миру щодо припинення війни в Україні та повернення українських дітей, що пройде у Швейцарії.

12 червня очільник турецького міністерства закордонних справ Хакан Фідан підтвердив, що представлятиме свою державу на Саміті миру щодо України в Швейцарії 15-16 червня.