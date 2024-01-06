В конгресі США сформована коаліція постачання до України ракет дальністю 300 до 800 км, - Безсмертний

Таку думку він висловив в етері Еспресо



"Невипадково в українських ЗМІ після бомбардувань і ракетних обстрілів під час різдвяних і новорічних свят України російською воєнщиною повернулися до теми перенесення війни на територію противника. Зараз про це почали знову писати, бо це прямий наслідок того, що в конгресі сформована коаліція постачання до України сучасних озброєнь і ракетних комплексів середнього радіуса дії – це віз 300 до 800 км", - розповів Безсмертний



Дипломат назвав таке рішення чудовим стабілізаційним моментом за підсумками 2023 року



"Отже, про це йдеться. Якщо додати до цього те, що на сьогодні на виході це бронетехніка та F-16, то можна досить обнадійливо дивитися на 2023 рік стосовно стабілізації - насамперед, для мене це найважливіше, - в інформаційно-психологічному стані. Цей депресняк, даруйте за сленг, який висів у повітрі наприкінці 2023 року, небезпечний не тим, що ламає лінію фронту – він наші відчуття вбиває", - додав він.

Що відомо про голосування Конгресу США за додаткову допомогу Україні

4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця 2023 року в адміністрації закінчаться гроші на надання зброї Україні для боротьби з Росією.

Після цього в конгресі поставили ультиматум президенту США Джо Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Майк Джонсон пригрозив відмовитися від підтримки фінансування допомоги Києву, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів.

6 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу та закликав захистити свободу і зробити так, щоб РФ не захопила Україну. Попри це сенат провалив процедурне голосування за початок роботи над законопроєктом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на $106 млрд.

8 грудня стало відомо, що адміністрація США розглядає можливість включення в законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю фінансування заходів боротьби з міграцією на півдні країні, аби забезпечити голосування республіканців у конгресі.

15 грудня Білий дім звернув увагу на останні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо його намірів в Україні та закликав конгрес не зволікати з ухваленням нової допомоги для України.

Лідер демократичної партії в сенаті Чак Шумер повідомив, що сенат США переніс різдвяні канікули й знову голосуватиме щодо пакета допомоги.

21 грудня координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація сподівається на погодження допомоги Україні на початку січня, коли конгрес повернеться до роботи після різдвяних канікул.

29 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу після масованого терористичного удару РФ по Україні