Викрадених дітей Росією більше, ніж відома кількість, - юристка Рашевська

Про це повідомила юристка Регіонального центру прав людини (RCHR) Катерина Рашевська у етері телеканалу "Еспресо".

"Ми не маємо переліку примусового переміщених або депортованих Росією українських дітей. На сьогодні 19 546 українських дітей є ідентифікованими. Інформація про них міститься на платформі "Діти війни". Розпорядником цієї інформації є Національне інформаційне бюро, тобто структура, яка створена відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Наші компетентні органи влади, зокрема Офіс генпрокурора, наполягають, що цифра повністю верифікована. Але насправді, ця цифра не є остаточною", - зазначила вона.

Лише РФ, як держава-агресор, яка здійснювала цю депортацію, знає скільки дітей вона викрала. РФ зобов'язана надати відповідний перелік дітей до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб ці діти повернулися додому, до своїх батьків, родичів, або в українські прийомні родини. В той же час Росія ігнорує цей обов'язок, зауважила Рашевська.

"У досліді моєї роботи ми часто ще ідентифікуємо дітей, яких у цій базі немає. Це можуть бути статусні діти, сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування, воєнні сироти, які втратили батьків у зв'язку з діяннями РФ. Їх ніхто не шукав, ніхто не звертався. Відповідно, інформації немає. Ми це робимо від імені немовби родичів цих дітей, намагаючись сприяти поверненню їх в Україну. Вони не мають бути дискриміновані якимось чином тільки через те, що не перебувають сьогодні в даній базі. Сьогодні за офіційною інформацією вдалося повернути 388 депортованих та примусово переміщених дітей. Україна готується повернути з РФ тисячі дітей", - сказала юристка.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні в Римі заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на Батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. За його словами, росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні. У сенаті США закликали Білий дім запровадити санкції проти осіб, причетних до викрадення та депортації українських дітей у РФ та їх незаконного усиновлення.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч - діти.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини наголосив, що дитячий омбудсмен Росії Львова-Бєлова визнала, що за 2022 рік її країна депортувала сотні тисяч українських дітей, а це є прямим доказом для Міжнародного кримінального суду.

24 вересня нижня палата парламенту Канади одностайно ухвалила резолюцію про засудження депортації українських дітей до Росії, назвавши такі дії окупантів воєнними злочинами та геноцидом.

У жовтні міжнародний Червоний Хрест закликав білоруське відділення організації відправити у відставку голову Дмитра Шевцова, який раніше підтвердив свою участь у депортації дітей із тимчасово окупованих російськими військами територій України.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що Росія викрадає українських дітей з ТОТ через гуманітарну місію "Дітям в руки", яку заснувала Львова-Бєлова.

7 грудня 2023 року Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей. Наприкінці грудня Лубінець заявив, що російські окупанти складають нові списки українських дітей з тимчасово окупованих територій, яких планують вивозити до Росії через Білорусь.

28 грудня білоруський диктатор Олександр Лукашенко особисто зустрівся з дітьми, незаконно депортованими з окупованих Росією територій України.

25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином.