З тимчасово окупованої Луганщини повернули підлітка, який став сиротою

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У квітні Анастасія звернулася до Мінреінтеграції з проханням допомогти повернути її 14-річного брата Павла з тимчасово окупованої території Луганщини. Сестра раніше переїхала з Лисичанська до Дніпра, а хлопець залишився вдома.

"Нещодавно хлопець став круглим сиротою. Його помістили у притулок в Луганську", - розповідають у пресслужбі.

Дівчина дізналася про ситуацію і вирішила забрати брата якнайшвидше. Вона оформила опіку за спрощеною процедурою, яка діє в Україні під час воєнного стану.

Повідомляється, нещодавно Анастасія та Павло повернулися до України. Цей процес зайняв близько місяця.

Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію РФ, повідомляйте про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за номером (050) 562-03-13 або на гарячу лінію Національного інформаційного бюро 16-48.

Що відомо про депортацію українських дітей

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Його підозрюють у примусовій депортації українських дітей.

27 квітня Парламентська Асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію загарбниками жителів тимчасово окупованих територій України до РФ і привітала видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт Путіна і російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

Того ж дня президент Володимир Путін підписав указ про можливість депортації українців за відмову брати паспорти РФ.

У спеціальному звіті, який представила ОБСЄ 4 травня йдеться, що примусове вивезення Росією українських дітей може бути визнано злочином проти людяності.

14 травня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники примусово паспортизують дітей від 14 років, погрожуючи їхнім батькам.

29 травня в Росії внесли зміни до закону "Про військовий стан", які зокрема легалізують депортацію мешканців тимчасово окупованих територій і проведення так званих виборів.

Під час проведення медоглядів на тимчасово окупованих територіях росіяни ставлять дітям фейкові діагнози - після цього батьків змушують надати згоду на їх вивезення на так зване лікування чи реабілітацію до Росії.

30 травня ЗМІ ворога повідомляли про затримання українки у Москві. Жінка нібито намагалася оформити там опікунство над двома дітьми з тимчасово окупованого Генічеська.

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець: Україна має підтвердження, що територією Білорусі за участі влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених.

1 червня віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що у РФ змінюють імена та дати народження незаконно депортованим дітям.