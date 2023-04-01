Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Я був присутній на судовому засіданні. Сторона Павла Мерседеса точно затягує процес. Адвокати весь час наголошували на тому, що вони не мали часу для ознайомлення зі справою й просять час. Під час засідання Павло поскаржився, що в нього діабет, і рівень цукру в крові не дає йому можливості продовжувати. Засідання суду перенесли на понеділок. Митрополиту УПЦ (МП) не можуть погодити цілодобовий домашній арешт у Лаврі, де він хоче. Тому, що він не там має реєстрацію", - зауважив Доброносов.

Фотожурналіст також підкреслив, що під час судового засідання риторика митрополита УПЦ (МП) Павла Лебідя змінилася.

"Павло поводив себе набагато тихіше. На засіданні суду він сказав, що нічого не говорив на президента України. Але є відеодоказ, який він сам знімав", - додав Доброносов.

29 березня УПЦ (МП) мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.

30 березня стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ (МП) не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Хоча 29 березня мала звільнити будівлі.

Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.

30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ (МП) будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

31 березня парафіяни та представники УПЦ (МП) вдруге не пустили до Києво-Печерської Лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики. Також В УПЦ (МП) заявили, що немає юридичних підстав вважати недійсною угоду про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ (МП) будівель і споруд Києво-Печерської лаври

1 квітня митрополит московської церкви Павло Лебідь заявив, що слідчі СБУ вручили йому підозру, а також що 1 квітня в його будинку проведуть обшуки. Згодом це підтвердила СБУ.





















