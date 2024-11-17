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Україна втратила перемогу над Грузією та "мільйонні донати Ломаченка на ЗСУ": головні новини українського спорту за тиждень

Влад Дідусь
17 листопада, 2024 неділя
09:14
Статті Олександр Зубков, Грузія - Україна

З 9 по 17 листопада 2024 року в українському спорті трапилась низка важливих подій: збірна з футболу не змогла переграти Грузію у Лізі націй, а також зʼявилась інформація, що Василь Ломаченко нібито донатить мільйони на ЗСУ

Зміст

Ліга націй: збірна України не втримала перевагу над Грузією

Ввечері суботи, 16 листопада, збірна України зіграла проти Грузії у 5-му турі Ліги націй. Наша команда вела в рахунку 1:0, проте у завершальній частині гри грузини змогли забити та відібрали у нас очки. 

Після зустрічі Сергій Ребров заявив, що розчарований результатом.

"Ми намагалися виграти. Я казав, що швидкий гол зіграв таку роль, що психологічно намагалися втримати рахунок. Були контратаки, але, на жаль, такий рахунок зараз. Ми очікували будь-якої гри: готувалися до високого пресингу, до позиційного нападу. Майже всі матчі граємо на виїзді, і Грузія отримала впевненість від підтримки вболівальників", - сказав головний тренер збірної.

Михайло Мудрик (праворуч), Грузія - Україна

Михайло Мудрик (праворуч), Грузія - Україна, Фото: Getty Images

Вболівальники визнали вінгера Михайла Мудрика "левом матчу". Він вийшов у стартовому складі та причетний до гола нашої національної команди.

На 7-й хвилині наша національна команда провела стрімку контратаку: Георгій Судаков кинув у прорив правим флангом Михайла Мудрика, після прострілу якого Соломон Квірквелія відправив м'яч у власні ворота.

Збірна України, Грузія - Україна

Збірна України, Фото: Getty Images

Перед завершальним туром Україна з 5 балами посідає в турнірній таблиці останнє місце. Грузія та Албанія мають по 7 очок, Чехія - 8.

У вирішальній грі команда Реброва зустрінеться 19 листопада в Тирані з Албанією.

Переможці груп безпосередньо вийдуть до найсильнішого дивізіону турніру, збірні, які фінішують четвертими вилетять до Ліги C. Другі команди зіграють в перехідних матчах з третіми з Ліги A, треті - з представниками дивізіону С, які фінішують слідом за переможцями.

Ліга націй: таблиця групи України після 5-го туру

Фото: УЄФА

Володар "Золотого м‘яча", який підтримував Україну, погодився поїхати в Москву

Колишній футболіст збірної Італії Фабіо Каннаваро виступив на турнірі з паддл тенісу у Москві.

"Привіт усім. Я Фабіо Каннаваро, буду радий бачити вас на турнірі 16 листопада. Скоро побачимося. На все добре", — анонсував італієць у зверненні до росіян.

Важливо відзначити, що Каннаваро грав у благодійному футбольному матчі Game4Ukraine, який пройшов у 2023 році в Лондоні. На цьому івенті збирали кошти для відбудови школи, яку зруйнували росіяни.

Фабіо Каннаваро

Фабіо Каннаваро, Фото: Getty Images

"Ломаченко донатить мільйони на ЗСУ". Заява президента WBC Ukraine

Президент WBC Ukraine Микола Ковальчук поділився інформацією, що Василь Ломаченко суттєво допомагає українській армії.

"З одного боку, Василь робить дивні заяви. З іншого, я чую від його оточення, що Ломаченко донатить мільйони на ЗСУ в себе в регіоні. Просто робить це без піару, не афішуючи. Він дійсно доволі закрита людина, яка не любить зайвої реклами й шуму. Також є інфа від його оточення, що Ломаченко змінився як людина. Став скромнішим, відкинув свою гордість та позбувся зіркової хвороби", - заявив Ковальчук.

Після початку повномасштабної війни Ломаченко відмовився залишати Україну та вступив до лав ТрО у Білгород-Дністровському на Одещині.

Проте колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях зазнав критики через свої висловлювання на підтримку УПЦ МП. У результаті Василь Ломаченко заблокував доступ до своєї сторінки в Instagram для користувачів з України.

Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)

Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч), Фото: Getty Images

Довбик побореться за приз найкращого футболіста світу

Форварда італійської "Роми" та збірної України Артема Довбика номінували на нагороду найкращого футболіста 2024 року.

GSA опублікували список з 33 кандидатів, які змагатимуться за приз. Окрім Артема Довбика за звання найкращого футболіста світу, зокрема, поборються Кіліан Мбаппе, Джуд Беллінгем, Ерлінг Холанд, Ліонель Мессі, Мохаммед Салах, Кріштіану Роналду, Родрі та низка інших зірок.

У минулому сезоні 27-річний Артем Довбик виступав за "Жирону" та став з 24 голами найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Влітку українець перейшов до "Роми".

Церемонія нагородження пройде 27 грудня. Довбика також номінували на звання найкращого нападника року.

Денис Попов та Артем Довбик (праворуч), Рома - Динамо

Артем Довбик (праворуч). Фото: Getty Images

На Netflix вийде фільм про перший бій Усика з Фʼюрі

У грудні на платформі Netflix зʼявиться документальний фільм про перший супербій українця Олександра Усика та британця Тайсона Фʼюрі.

"Приготуйтеся побачити важку працю, самопожертву та шлях до історії. Undisputed ("Абсолютний") виходить на Netflix у Великій Британії, Ірландії, країнах Близького Сходу та Північної Африки. Приєднуйтесь до моєї подорожі, до битв за межами рингу та боротьби за те, щоб Україна пишалася мною", – написав Олександр Усик.

Премʼєра фільму буде доступна на Netflix вже 10 грудня. Наразі невідомо, чи Undisputed буде доступний в Україні.

Реванш пройде 21 грудня. Усик і Фʼюрі знову зустрінуться на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Саме тут проходив перший поєдинок боксерів.

Олександр Усик

Олександр Усик, Фото: Getty Images

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територіальна оборона
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