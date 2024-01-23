У Росії через санкції авіаквитки подорожчали майже на 50%

Про це пише The Moscow Times.

За підсумками 2023 року вартість квитка в економкласі з розрахунку на тисячу кілометрів польоту зросла на 24,5%, випливає зі статистики Росстату.

Зростання цін на авіаперельоти стало безпрецедентним з 2008 року, коли на тлі глобальної фінансової кризи та обвалу рубля перевізники в середньому підняли ціни на 33,5%. Загалом за два роки війни авіаквитки стали дорожчими на 48,4%, причому минулого року зростання цін прискорилося: 2022-го він становив 19,2%.

Стримувати "цінники" для пасажирів спочатку допомагали гігантські вливання з бюджету: позаминулого року уряд виділив 170 млрд рублів перевізникам на субсидування вартості квитків, нагадує експерт Avia.ru Роман Гусаров. Але влітку минулого року ефект від бюджетних грошей вичерпався, і авіакомпанії почали переносити в ціни збільшені витрати, зазначає він.

Витрати компаній зростають у міру того, як їм стає все складніше знаходити запчастини для ремонту лайнерів, які один за одним виходять з ладу. За січень-листопад минулого року, за даними Росавіації, в країні було зафіксовано 670 авіапригод, з яких 400 були пов'язані з відмовою техніки, зокрема двигунів. З початку 2024 року щонайменше сім літаків російських авіакомпаній, у тому числі "Аерофлоту" та "Побєди", зламалися під час рейсу та здійснили вимушені посадки.

Зростання витрат авіакомпаній пов'язане в тому числі з необхідністю імпортозаміщення запчастин, пише ЦБ РФ в огляді про стан економіки регіонів. "Так витрати однієї великої авіакомпанії на паливо зросли за дев'ять місяців 2023 року в середньому на чверть, а на обслуговування авіапарку — у півтора раза. Сумарно це забезпечило збільшення собівартості польоту на понад 30%", - пише регулятор.

Минулого року російські авіакомпанії перевезли 105,4 млн пасажирів, при цьому потік на міжнародних рейсах – найбільш прибутковий – зупинився на 59% порівняно з 2019 роком, а сукупний виявився меншим на 19%. Відновлення галузі неможливе без нових бортів, пишуть аналітики MMI. Але купити західні літаки не можна, а програма виробництва вітчизняних буксує: амбітні плани вимагають із технологічного нуля відтворити авіапром радянських масштабів, випускаючи понад 100 літаків щороку. Але за фактом заводи у 2023 році змогли зібрати лише два цивільні лайнери.

Все це не залишає шансів на зниження цін для пасажирів: авіаквитки продовжать дорожчати, вважає Гусаров. За його словами, субсидій від держави в колишніх рекордних обсягах навряд чи варто чекати: сировинні доходи бюджету впали на 24% у 2023 році, а в цьому уряду доведеться профінансувати армію в рекордних з радянських часів масштабах — майже 11 трлн рублів, або третину всіх витрат скарбниці.

"Швидше за все, наступного року зростання (цін на авіаквитки) буде в районі 10%", - говорить Гусаров.

Санкції проти авіаційної галузі РФ

Проти авіагалузі Росії у 2022 році введено жорсткі санкції: для літаків закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути всі літаки власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. Росія в намаганні обійти обмеження фактично провела піратське захоплення бортів і поспіхом перереєстровує їх у своєму реєстрі та вводить вітчизняні системи обслуговування польотів. Проте це не врятувало від впливу санкцій. Російські авіакомпанії можуть літати територією країни та в кілька "дружніх" держав і лише до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм не надають. Провідні авіабудівники, зокрема американський Boeing і французький Airbus також приєднались до санкцій.

У кінці липня 2022 року Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.

У вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

Також Росію не переобрали членом керівної ради ICAO при ООН, а 4 жовтня 2022 року її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

З кінця 2022 року в Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їхніх численних несправностей та аварій.

У червні 2023 року стало відомо, що в РФ через санкції та обмеження дотацій внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину.

Наприкінці серпня США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ. Міністерство торгівлі включило до списку санкцій літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.

Восени 2023 року Росію відключили від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації та використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.

У жовтні стало відомо, що авіакомпанія S7 вирішила скоротити свій осінньо-зимовий розклад через проблеми з ремонтом двигунів, встановлених на літаках Airbus A320 та A320/А321neo. Тоді у простої було 21 повітряне судно компанії (20% парку), у тому числі 13 із 39 літаків сімейства neo. Джерела видання у Мінтрансі пояснювали це проблемами із встановленими на літаках двигунами GTF американської фірми Pratt & Whitney, ремонтом яких не займаються ні в Росії, ні в "дружніх" країнах.

Російські ЗМІ повідомили, що за перші 8 днів грудня з літаками авіакомпанії "Росія" сталося вже 11 інцидентів, причому два останні – впродовж 8 грудня.

У кінці грудня повідомлялося, що Росія виділила понад $12 млрд державних субсидій і кредитів, аби втримати свій авіасектор після того, як західні санкції унеможливили постачання ключових запчастин і послуг із технічного обслуговування.

15 січня стало відомо, що авіаційна влада РФ заборонила двом найбільшим авіакомпаніям, "Аерофлоту" та "Росії", польоти до Єгипту через ризик арешту 27 літаків Boeing та Airbus.

У середині січня найбільша приватна авіакомпанія Росії S7 заявила, що має намір скоротити штат співробітників свого московського офісу через поломки літаків, спричинені санкціями.