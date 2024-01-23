У Росії через санкції авіаквитки подорожчали майже на 50%
Західні санкції, що вдарили по російській цивільній авіації та відрізали перевізників від ремонту та запчастин для літаків, спровокували сильний стрибок цін на авіаквитки
Про це пише The Moscow Times.
За підсумками 2023 року вартість квитка в економкласі з розрахунку на тисячу кілометрів польоту зросла на 24,5%, випливає зі статистики Росстату.
Зростання цін на авіаперельоти стало безпрецедентним з 2008 року, коли на тлі глобальної фінансової кризи та обвалу рубля перевізники в середньому підняли ціни на 33,5%. Загалом за два роки війни авіаквитки стали дорожчими на 48,4%, причому минулого року зростання цін прискорилося: 2022-го він становив 19,2%.
Стримувати "цінники" для пасажирів спочатку допомагали гігантські вливання з бюджету: позаминулого року уряд виділив 170 млрд рублів перевізникам на субсидування вартості квитків, нагадує експерт Avia.ru Роман Гусаров. Але влітку минулого року ефект від бюджетних грошей вичерпався, і авіакомпанії почали переносити в ціни збільшені витрати, зазначає він.
Витрати компаній зростають у міру того, як їм стає все складніше знаходити запчастини для ремонту лайнерів, які один за одним виходять з ладу. За січень-листопад минулого року, за даними Росавіації, в країні було зафіксовано 670 авіапригод, з яких 400 були пов'язані з відмовою техніки, зокрема двигунів. З початку 2024 року щонайменше сім літаків російських авіакомпаній, у тому числі "Аерофлоту" та "Побєди", зламалися під час рейсу та здійснили вимушені посадки.
Зростання витрат авіакомпаній пов'язане в тому числі з необхідністю імпортозаміщення запчастин, пише ЦБ РФ в огляді про стан економіки регіонів. "Так витрати однієї великої авіакомпанії на паливо зросли за дев'ять місяців 2023 року в середньому на чверть, а на обслуговування авіапарку — у півтора раза. Сумарно це забезпечило збільшення собівартості польоту на понад 30%", - пише регулятор.
Минулого року російські авіакомпанії перевезли 105,4 млн пасажирів, при цьому потік на міжнародних рейсах – найбільш прибутковий – зупинився на 59% порівняно з 2019 роком, а сукупний виявився меншим на 19%. Відновлення галузі неможливе без нових бортів, пишуть аналітики MMI. Але купити західні літаки не можна, а програма виробництва вітчизняних буксує: амбітні плани вимагають із технологічного нуля відтворити авіапром радянських масштабів, випускаючи понад 100 літаків щороку. Але за фактом заводи у 2023 році змогли зібрати лише два цивільні лайнери.
Все це не залишає шансів на зниження цін для пасажирів: авіаквитки продовжать дорожчати, вважає Гусаров. За його словами, субсидій від держави в колишніх рекордних обсягах навряд чи варто чекати: сировинні доходи бюджету впали на 24% у 2023 році, а в цьому уряду доведеться профінансувати армію в рекордних з радянських часів масштабах — майже 11 трлн рублів, або третину всіх витрат скарбниці.
"Швидше за все, наступного року зростання (цін на авіаквитки) буде в районі 10%", - говорить Гусаров.
Санкції проти авіаційної галузі РФ
Проти авіагалузі Росії у 2022 році введено жорсткі санкції: для літаків закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути всі літаки власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. Росія в намаганні обійти обмеження фактично провела піратське захоплення бортів і поспіхом перереєстровує їх у своєму реєстрі та вводить вітчизняні системи обслуговування польотів. Проте це не врятувало від впливу санкцій. Російські авіакомпанії можуть літати територією країни та в кілька "дружніх" держав і лише до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм не надають. Провідні авіабудівники, зокрема американський Boeing і французький Airbus також приєднались до санкцій.
У кінці липня 2022 року Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.
У вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.
Також Росію не переобрали членом керівної ради ICAO при ООН, а 4 жовтня 2022 року її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.
З кінця 2022 року в Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їхніх численних несправностей та аварій.
У червні 2023 року стало відомо, що в РФ через санкції та обмеження дотацій внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину.
Наприкінці серпня США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ. Міністерство торгівлі включило до списку санкцій літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.
Восени 2023 року Росію відключили від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації та використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.
У жовтні стало відомо, що авіакомпанія S7 вирішила скоротити свій осінньо-зимовий розклад через проблеми з ремонтом двигунів, встановлених на літаках Airbus A320 та A320/А321neo. Тоді у простої було 21 повітряне судно компанії (20% парку), у тому числі 13 із 39 літаків сімейства neo. Джерела видання у Мінтрансі пояснювали це проблемами із встановленими на літаках двигунами GTF американської фірми Pratt & Whitney, ремонтом яких не займаються ні в Росії, ні в "дружніх" країнах.
Російські ЗМІ повідомили, що за перші 8 днів грудня з літаками авіакомпанії "Росія" сталося вже 11 інцидентів, причому два останні – впродовж 8 грудня.
У кінці грудня повідомлялося, що Росія виділила понад $12 млрд державних субсидій і кредитів, аби втримати свій авіасектор після того, як західні санкції унеможливили постачання ключових запчастин і послуг із технічного обслуговування.
15 січня стало відомо, що авіаційна влада РФ заборонила двом найбільшим авіакомпаніям, "Аерофлоту" та "Росії", польоти до Єгипту через ризик арешту 27 літаків Boeing та Airbus.
У середині січня найбільша приватна авіакомпанія Росії S7 заявила, що має намір скоротити штат співробітників свого московського офісу через поломки літаків, спричинені санкціями.
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