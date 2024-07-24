Укренерго скасувало графіки відключення світла до 16:00
У середу, 24 липня, Укренерго скасувало графіки відключення електроенергії по всій Україні до 16:00. На Одещині - до 18:00
Про це повідомляє ДТЕК.
У компанії заявили, що за інформацією від Укренерго відключення світла до 16:00 не передбачаються.
Натомість в Одеській області графіки не діятимуть до 18:00.
- Компанія "ДТЕК" внаслідок обстрілів росіян втратила 90% генерації. Водночас до кінця жовтня цього року вона планує відновити 60-70% генерації.
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