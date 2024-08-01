В Україні працюють уже 47 операторів гуманітарного розмінування, – Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"В Україні діє вже 47 операторів гуманітарного розмінування. Продовжуємо стимулювати цю галузь", - написав він за підсумками наради за участі першої віцепрем'єрки Юлії Свириденко, представників Міноборони, Мінекономіки, Мінфіну та Центру гуманітарного розмінування.



Також Шмигаль зазначив, що після запуску програми компенсації аграріям за розмінування земель менш ніж за місяць уряд отримав майже 100 заявок на відшкодування.



"За підсумками наради домовилися доопрацювати критерії надання компенсації, аби якнайбільше фермерів могли нею скористатися", - наголосив очільник уряду.



Також він навів дані Центру гуманітарного розмінування, відповідно до яких за рік до продуктивного використання вдалося повернути понад 30 тис. кв. км потенційно забруднених мінами територій.

"Не відкладаємо цей процес на потім. Уже зараз напрацьовуємо рішення, які допоможуть розмінувати Україну за лічені роки, а не за десятиліття", - резюмував Шмигаль.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого 2024 року запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд компенсуватиме аграріям 80% витрат на розмінування.

29 березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту.

У червні стало відомо, що країни-партнери виділили додаткові $35 млн на проєкти з гуманітарного розмінування України.