Ілон Маск переманив у Twitter ще одного топменеджера з NBCUniversal

Про це повідомляє BBC.

Перехід Бенарроха стався менше ніж за місяць після того, як керівницю відділу реклами NBCUniversal Лінду Яккаріно призначили новою гендиректоркою Twitter. Вона обійме посаду, яку має Маск.

Бенаррох уже оновив свій профіль у LinkedIn, де вказав, що працюватиме в офісі Twitter у Нью-Йорку.

На що у Twitter Яккаріно написала: "Ласкаво просимо до зграї @benarroch_joe! Від одного птаха до іншого". Йдеться про логотипи NBCUniversal (павич) та Twitter (маленька пташка).

Зазначимо, на початку своєї кар’єри Бенаррох працював у Facebook. А на своїй останній посаді був виконавчим віцепрезидентом із комунікацій, реклами та партнерства в NBCUniversal.

Що відомо про Twitter після придбання соцмережі Маском

27 жовтня минулого року стало відомо, що Ілон Маск придбав Twitter. Він розпустив раду директорів, а потім доручив інженерам Twitter працювати над перезавантаженням Vine, щоб підготувати оновлений запуск ще до кінця 2022 року.

4 листопада 2022 року Маск розпочав надсилати працівникам компанії електронні листи з інформацією про те, що їх звільнено. Тоді працівники подали на компанію колективний позов до суду через те, що новий гендиректор планував неналежним чином скоротити понад 3 тис. співробітників.

Згодом Ілон Маск попередив про можливе банкрутство компанії. А Twitter вчергове звільнив робітників, скоротивши штат команди з питань довіри й безпеки, яка займалася глобальною модерацією контенту.

Пізніше у ЗМІ з'явилась інформація, що понад 500 рекламодавців призупинили витрати на сайт мікроблогів після купівлі мільярдером соцмережі у 2022 році.

А бізнесмен заявив, що скорочення штату почали давати свої плоди, а більшість рекламодавців повернулись на платформу, тож тепер Twitter "майже беззбитковий".

У квітня Twitter замінив синю пташку на логотипі свого сайту на собаку, що є символом криптовалюти Dogecoin. А користувачам дозволили стягувати плату за доступ до свого контенту - від довгого тексту до багатогодинного відео. Також Twitter зняв обмеження на акаунти, пов'язані з Кремлем.

24 квітня стало відомо, що в соцмережі повертають "синю галочку" без сплати за підписку деяким акаунтам, які мають понад мільйон підписників. Згодом власник Twitter заявив, що в соцмережі планують видаляти акаунти користувачів, які не були активні впродовж декількох років. Компанія ж визнала, що функція "Коло", яка передбачала публікацію твітів для обмеженого кола людей, мала проблеми з конфіденційністю.

У травні Маск повідомив, що незабаром у соцмережі з'являться нові функції - відео- та аудіодзвінки. Й повідомив, що у соцмережі користувачам із платною підпискою дозволили публікувати довгі відео.

Крім того, американський мільярдер призначив генеральним директором Twitter Лінду Яккаріно.