"Харківські угоди": суд заочно арештував ексміністра оборони Єжеля за підозрою в держзраді
Суд заочно арештував колишнього міністра оборони України Михайла Єжеля після підозри в держзраді через Харківські угоди
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Міністру оборони України у кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним за попередньою змовою групою осіб державної зради", - пише пресслужба.
Нині підозрюваний переховується за межами України, Єжель оголошений у розшук.
Слідство встановило, що у квітні 2010 року ексміністр за змовою з експрезидентом Януковичем, прем'єр-міністром Азаровим, міністром юстиції Лавриновичем та міністром закордонних справ Грищенком, в порушення законодавства, без фактичного розгляду проєкту угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Росії на території нашої держави зацікавленими органами та проведення обов’язкової правової експертизи, погодили її без зауважень.
Через це були створені умови для продовження перебування чорноморського флоту РФ на території України на 25 років.
Колишній міністр підозрюється у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України). Кримінальне провадження здійснюється за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.
21 квітня 2010 року у Харкові експрезидент Віктор Янукович підписав угоду між Україною та РФ. Цим документом на 25 років продовжили строк перебування чорноморського флоту Росії у Севастополі.
Нагадаємо, 8 серпня 2022 року колишньому міністру оборони Михайлу Єжелю повідомили про підозру в державній зраді через погодження підписання Харківських угод.
- Угода між Україною і РФ, підписана 21 квітня 2010 року у Харкові тодішніми президентами України Віктором Януковичем та Росії Дмитром Медведєвим, передбачала продовження терміну перебування чорноморського флоту РФ у Севастополі з 2017 до 2042 року
- РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації Харківських угод від 27 квітня 2010 року і дії 236 депутатів, які підтримали це рішення. А 24 березня 2021 року ДБР повідомило про підозру колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову у вчиненні державної зради через підписання у 2010 році Харківських угод. 20 жовтня суд його заочно заарештував.
- 23 травня 2022 року суд дозволив арешт Януковича у справі про Харківські угоди. Вже 3 червня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального розслідування стосовно Януковича щодо можливої державної зради.
- 25 липня колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу та ексочільнику МЗС Костянтину Грищенку оголосили про підозру в держзраді через погодження Харківських угод.
- Також 25 липня президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, якого розслідувачі проєкту "Схеми" і голова парламентської фракції "Голосу" Сергій Рахманін називали лобістом Харківських угод.
- 4 серпня Рада ЄС наклала на Януковича та його сина низку обмежувальних заходів через "їхню роль у підриві або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України та стабільності та безпеці держави". 8 серпня колишньому міністру оборони Михайлу Єжелю повідомили про підозру в державній зраді через погодження підписання Харківських угод.
- 25 серпня повідомили, що конфісковані в сина Януковича понад 300 млн грн передали на потреби ЗСУ.
- 10 вересня стало відомо, що Кабмін наклав повторні санкції на експрезидента Януковича та ще кількох політиків, щоб конфіскувати їхнє майно в Україні. А 14 вересня ЄС зняв санкції, накладені у 2014-му за незаконне привласнення держкоштів України, з експрезидента Віктора Януковича та колишнього генпрокурора Віктора Пшонки.
- 23 вересня суд дозволив затримати міністра юстиції та міністра закордонних справ часів Януковича, які перебувають у міжнародному розшуку.
- 19 грудня правоохоронці завершили досудове розслідування за підозрою колишніх президента та прем’єр-міністра України у вчиненні держради за попередньою змовою, мова про Харківські угоди.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.85
Купівля 39.85Продаж 40.6
-
EUR
Купівля 41.4Продаж 42.5
- Актуальне
- Важливе