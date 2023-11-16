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Коломойський ховається в СІЗО від американської Феміди та НАБУ, - експерт Цибулько

16 листопада, 2023 четвер
21:12
Кримінал На фото: Ігор Коломойський

Володимир Цибулько, політичний експерт, вважає, що бізнесмена Ігоря Коломойського розшукує Феміда США, а Національне антикорупційне бюро України теж має на нього справи

Про це він розповів в етері Еспресо.

Цибулько розповів, що стосунки Коломойського з американською Фемідою сумні, адже вона його шукає. 

"Те що він перебуває в українському слідчому ізоляторі - це по суті захист Коломойського від американської Феміди та не лише, а й, наприклад, від НАБУ. Якщо Коломойський зараз запевнить, що його утримують у слідчому ізоляторі за надуманою, вигаданою справою, то в НАБУ є зовсім невигадані справи. Невже Коломойський не вважає, що в разі виходу по цих справах, які СБУ сформувала проти нього, він не потрапить до НАБУ і справа НАБУ із заставою може зрости в рази чотири-пʼять", - підкреслив експерт.

Він нагадав про справу щодо ПриватБанку у Лондоні та те, що Верховний суд України визнав справу проти Коломойського і націоналізацію банку абсолютно законною. 

"Тут дуже багато чинників збігаються і невідомо хто від якої Феміди ховається зараз в українських слідчих ізоляторах", - додав Цибулько.

Нагадаємо, у четвер, 16 листопада, в Київському апеляційному суді відбувся розгляд справи Ігоря Коломойського щодо оскарження рішення про продовження тримання під вартою. Суд залишив Коломойського під вартою з альтернативою застави в понад 3 млрд грн.

У залі також була присутня телеведуча 1+1 Наталя Мосейчук. Ведуча виступила з промовою, в якій закликала "бачити в Коломойському людину".

Що відомо про справи, пов’язані з Коломойським

Наприкінці 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку, після чого фінустанову докапіталізували більш як на 155 млрд грн. Раніше Мін'юст США звинуватив Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, які він потім нібито відмивав через компанії у США та інших країнах. Натомість сам олігарх відкинув звинувачення та зазначив, що всі інвестиції "робив з власних коштів".

В українських та іноземних судах розглядалося понад 240 проваджень щодо націоналізації ПриватБанку. Зокрема, в лондонському суді триває процес за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінустанови Коломойського та Боголюбова й афілійованих до них компаній. Банк вимагає відшкодування у зв’язку зі схемами, які мають ознаки шахрайства і відмивання коштів та які, як вважає банк, реалізували його колишні власники.

5 березня 2021 року США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та членів його родини.

У вересні 2022 року українські антикорупційні органи повідомили вісьмом фігурантам кримінального розслідування підозру в заволодінні коштами ПАТ "Укрнафта", одним з акціонерів якого є пов’язана з Ігорем Коломойським група "Приват", на суму у понад 13 млрд грн. 

Пізніше, 7 листопада того ж року, держава вилучила майно п'яти стратегічно важливих підприємств, серед яких були Укрнафта та Укртатнафта. При цьому в листопаді 2022-го в Росії бізнесменів Ігоря Коломойського та співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова заочно заарештували за нібито привласнення 800 тисяч тонн російської нафти.

2 вересня 2023 року СБУ оголосила Ігорю Коломойському підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського райсуду Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство - арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у 509 млн грн.

Позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявляв, що в матеріалах справи про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Проте видання "Цензор.Нет" опублікувало відео обрання Коломойському запобіжного заходу, під час якого суддя назвав підозрюваного громадянином України.

Ігорю Коломойському інкримінують шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном.

6 вересня розгляд апеляції на запобіжний захід Ігорю Коломойському відклали на 25 вересня, оскільки матеріали справи не встигли передати до суду. Наступного дня йому та ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи – детективи НАБУ повідомили про підозру в заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

8 вересня повідомили, що за матеріалами НАБУ активи Коломойського арештували на 48 годин. А згодом СБУ поінформувала, що олігарху повідомили про третю підозру щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн. 

У понеділок, 25 вересня, в Київському апеляційному суді відбулося засідання у справі олігарха Коломойського. Його відвідали колишній очільник МКІП Олександр Ткаченко та телеведучі телеканалу "1+1", які погодилися взяти олігарха на поруки.

Росфінмоніторинг 2 жовтня вніс бізнесмена Ігоря Коломойського до списку терористів та екстремістів.

6 жовтня Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід Коломойському. 18 жовтня суд переніс засідання через хворобу судді. А 24 жовтня запобіжний захід Коломойському залишили без змін. Також залишили без змін запобіжний захід 10 листопада.

Новини
Ігор Коломойський
НАБУ
США
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