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"Копіпаст московського сценарію "возвращение Навального", тільки ми не моcковити": Забужко про судовий процес щодо Порошенка

18 січня, 2022 вiвторок
11:28

Українська письменниця Оксана Забужко порівняла судовий процес у справі проти п'ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка із затриманням у РФ опозиціонера Олексія Навального після його повернення з Німеччини, де він лікувався від отруєння російською військовою отрутою "Новичок"

Про це Забужко написала у Facebook.

"А чи хтось уже писав про те, що сьогоднішнє шоу зеленої Феміди - це копіпаст торішнього московського сценарію "возвращение Навального"? (Я б таку аналітику почитала, якби хтось зробив притомне порівняння.) ...Та тільки ми не моcковити, от у чім штука", - написала Забужко.

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Письменниця також підтримала виступ Порошенка в суді щодо формулювань Офісу генпрокурора, в яких вбачаються елементи пропаганди РФ.

"П'ятому президенту України окремий респект за ось цю "деконструкцію", здійснену просто в судовій промові: "Я категорично вимагаю притягнення до відповідальності осіб, які складали цей документ, в якому використовуються наступні фрази: "міністр палива і енергетики Луганської Народної республіки" - це пише Генеральна прокуратура! "Територія терористичних організацій ЛНР та ДНР". Це повністю російський наратив! Я раджу цим особам почитати довідку, що в українській документації це називається - "тимчасово окуповані території" (с). Аплодую і приєднуюсь", - написала Забужко.
 



Російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся до РФ 17 січня після виписки з берлінської клініки "Шаріте". У своєму отруєнні Навальний звинувачує ФСБ. Після прибуття до РФ Навального одразу затримали в аеропорті. У лютому російський суд замінив йому умовний термін у 3 роки 6 місяців на реальний термін у 2 роки 8 місяців у так званій "справі Ів Роше", у межах якої Навального і його брата звинуватили у шахрайстві. ЄСПЛ, правозахисні організації, низка лідерів країн Заходу, а також західні та низка російських ЗМІ назвали ув'язнення Навального політично вмотивованим.

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