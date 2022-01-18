"Копіпаст московського сценарію "возвращение Навального", тільки ми не моcковити": Забужко про судовий процес щодо Порошенка
Українська письменниця Оксана Забужко порівняла судовий процес у справі проти п'ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка із затриманням у РФ опозиціонера Олексія Навального після його повернення з Німеччини, де він лікувався від отруєння російською військовою отрутою "Новичок"
Про це Забужко написала у Facebook.
"А чи хтось уже писав про те, що сьогоднішнє шоу зеленої Феміди - це копіпаст торішнього московського сценарію "возвращение Навального"? (Я б таку аналітику почитала, якби хтось зробив притомне порівняння.) ...Та тільки ми не моcковити, от у чім штука", - написала Забужко.
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Письменниця також підтримала виступ Порошенка в суді щодо формулювань Офісу генпрокурора, в яких вбачаються елементи пропаганди РФ.
"П'ятому президенту України окремий респект за ось цю "деконструкцію", здійснену просто в судовій промові: "Я категорично вимагаю притягнення до відповідальності осіб, які складали цей документ, в якому використовуються наступні фрази: "міністр палива і енергетики Луганської Народної республіки" - це пише Генеральна прокуратура! "Територія терористичних організацій ЛНР та ДНР". Це повністю російський наратив! Я раджу цим особам почитати довідку, що в українській документації це називається - "тимчасово окуповані території" (с). Аплодую і приєднуюсь", - написала Забужко.
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада, СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 січня.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.
- Речниця ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що Печерський райсуд Києва заарештував лише ті частки телеканалу "Прямий" та "5 каналу", які належать Порошенку.
- 12 січня адвокат Ігор Головань заявив, що існує ухвала суду про примусовий привід на засідання Порошенка.
- ДБР заявило, що запобіжний захід Порошенку оберуть в день його повернення до України - 17 січня.
- Євродепутатка Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що в Європарламенті готують санкції проти суддів, які переслідують Порошенка.
- 17 січня Петро Порошенко прилетів до України та поїхав до суду на засідання з обрання йому запобіжного заходу. Судове засідання тривало до пізнього вечора, проте суддя не зміг обрати Порошенку запобіжний захід. Продовження судового засідання заплановане на 19 січня.
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