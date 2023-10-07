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Війна з Росією: хроніка
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Країни НАТО стурбовані тим, що атаки РФ все частіше наближаються та порушують їх територію, - Bloomberg

7 жовтня, 2023 субота
10:43
Війна з Росією НАТО Єнс Столтенбер

Росія все частіше націлює свої атаки на експортні маршрути у Чорному морі, тому зернові кораблі вимушені йти шляхом через берегову лінію Румунії, що посилює загрозу атак біля кордонів НАТО

Про це повідомляє Bloomberg.

Поки що НАТО офіційно розглядає інциденти порушення його кордонів російськими атаками як нещасні випадки, але, очікується, що ця тема буде порушена на зустрічі міністрів оборони в Брюсселі, анонімно повідомив один із дипломатів НАТО.

Очільник збройних сил Румунії Даніель Петреску проговорив трактування інцидентів з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і зазначив про необхідність бути пильними щодо "нещасних випадків".

"Війна Росії та її удари поблизу румунських кордонів є безрозсудними та дестабілізуючими", - прокоментував Столтенберг 28 вересня у Києві, але підкреслив, що уламки безпілотника не є результатом навмисного націлювання.

Інциденти з падінням осколків дронів у Румунії

У ніч із 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією прикордонників, деякі з дронів упали й вибухнули на території Румунії – країни-члена НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії.

Натомість у МЗС Румунії заявили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози їхній національній території чи територіальним водам. А 5 вересня очільник Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території країни не падали ні безпілотники Росії, ні будь-які деталі.  

OSINT-аналітики натомість встановили, що російський безпілотник впав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл. 

Уже 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірні шматки російського безпілотника. Румунія повідомила НАТО про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. Альянс висловив підтримку й  заявив, що слідкує за розвитком подій.

12 вересня стало відомо, що міноборони Румунії почало зводити укриття для населення в селі Плауру, що розташоване неподалік українського Ізмаїла.

Водночас очільник уряду країни Марчел Чолаку заявив, що причин для занепокоєння немає, й закликав заспокоїти населення.

14 вересня Міністерство закордонних справ Румунії висловило "рішучий протест" Росії через потрапляння уламків дронів на територію країни, також викликає посла РФ та консультується з НАТО.

Згодом заступник начальника штабу оборони Румунії Георгіца Влад заявив, що армія готова за необхідності збивати російські дрони.

Міністерство оборони Румунії підтвердило, що під час російської атаки на Одещину в ніч на 30 вересня система радіолокаційного спостереження зафіксувала можливе порушення повітряного простору країни.

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску розкритикувала регулярні повітряні атаки Росії на південні порти України, які межують із її країною, і назвала дії РФ воєнними злочинами.

Через нічну ворожу атаку по припортовій інфраструктурі Одещини в ніч на 6 жовтня призупинив роботу поромний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією.

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