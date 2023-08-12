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Країни Західної Африки відклали нараду щодо військового вторгнення у Нігер

12 серпня, 2023 субота
09:49
Світ військовий переворот у Нігері

Західноафриканські країни блоку ECOWAS відтермінували нараду щодо підготовки можливого військового втручання у Нігер

Про це повідомляє видання The Guardian.

"Країни Західної Африки відтермінували ключову військову нараду щодо кризи в Нігері через день після того, як заявили, що збирають "резервні" сили для відновлення влади усунутого президента країни", - йдеться у дописі.

Зазначається, що керівники штабів західноафриканських країн блоку ECOWAS мали зібратися в суботу для інформування лідерів організації про "найкращі варіанти" для розгортання резервних сил на випадок інтервенції на територію Нігера.

Однак пізніше вони скасували зустріч на "невизначений термін" через "технічні причини".

Також додається, що, ймовірно, лідери ECOWAS попри нібито готовність розпочати військову операцію, все ж вважають кращим варіантом мирне розв'язання проблеми.

Скасування наради відбулося, коли тисячі прихильників перевороту мітингували біля французької військової бази у Нігері в п’ятницю. Протестувальники, які зібралися біля військової бази на околиці столиці країни Ніамей, вигукували "Геть Францію" та "Геть Ecowas".

Що відомо про держпереворот у Нігері 

26 липня у Нігері відбувся військовий переворот, внаслідок якого у палаці заблокували президента країни Мохамеда Базуму. Військові заявили, що скинули демократично обраного президента Нігеру, оголосивши по державному телебаченню, що вони поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні.

Україна засудила державний переворот в Республіці Нігер. У МЗС категорично відкинули будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу.

Генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру після державного перевороту за підтримки очолюваного ним підрозділу президентської гвардії.

Рада Безпеки ООН рішуче засудила спроби неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер. Члени Ради безпеки закликали до звільнення президента Мохамеда Базума.

"Члени Ради Безпеки ООН висловили стурбованість через негативні наслідки неконституційної зміни влади в регіоні, зростання терористичної активності та важку соціально-економічну ситуацію", - йдеться у заяві Ради безпеки.

30 липня у місті Ніамей, столиці Нігеру, прихильники хунти пройшли маршем по вулицях столиці Ніамея - вони розмахували російськими прапорами, скандували ім'я Путіна та напали на посольство Франції.

2 серпня Італія евакуювала з Нігеру 87 людей. Серед них - 36 італійців, 21 громадянин США, четверо болгар, двоє австрійців і по одному громадянину Великобританії, Нігеру, Угорщини, Сенегалу та Нігерії. Наступного дня США заявили, що частково евакуюють частину співробітників і їх родин зі свого посольства у країні. Проте посольство США відкрите для надання обмежених екстрених послуг громадянам США. Також 3 серпня президент США Джо Байден закликав хунту в Нігері звільнити демократично обраного президента країни Мохамеда Базума та його родину, яких утримують після державного перевороту.

Президент Нігеру Мохамед Базум, якого після держперевороту утримує хунта, закликав міжнародну спільному допомогти відновити конституційний порядок у країні.

5 серпня стало відомо, що країни Африки та організації Економічного співтовариства західних країн Африки (ECOWAS) погрожують здійснити інтервенцію до Нігеру, якщо місцева хунта не поверне до влади законного президента Мохамеду Базуму. Того ж дня повідомили, що уряд Сполучених Штатів призупиняє певні програми іноземної допомоги на користь влади Нігеру. Цей тимчасовий захід не впливає на всі іноземні програми допомоги США в Нігері.

Пізніше, 6 серпня, повідомлялося, що військова хунта у Нігері звернулася до вагнерівців по допомогу через наближення крайнього строку для звільнення скинутого президента країни.

Також 7 серпня хунта Нігеру частково закрила повітряний простір країни, попередивши про напад "іноземної держави", оскільки в неділю закінчився крайній термін для відновлення на посаді поваленого президента Мохамеда Базума.

Африка
Військові новини
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