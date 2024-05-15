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Позитив розповів, що найбільший гонорар отримував на корпоративі у Коломойського, та назвав суму

15 травня, 2024 середа
16:09
Культура На фото: Олексій Завгородній, Позитив
Зміст

Співак Олексій Завгородній, який виступає під сценічним імʼям Позитив, розкрив, що найбільший гонорар у своїй карʼєрі отримував у складі гурту "Время и Стекло" з Надією Дорофєєвою

Про це він розповів у шоу NABARI.

Український музикант і вокаліст Олексій Завгородній зізнався, що найбільший гонорар разом з надією Дорофєєвою він отримав за виступ на новорічному корпоративі в українського бізнесмена Ігоря Коломойського. 

За словами Позитива, гурт "Время и Стекло" виступив у бізнесмена за $60 тис. 

"Одного разу гурт "Время и Стекло" в новорічну ніч, наскільки я памʼятаю, отримав $60 тис. Наскільки я пам'ятаю, це був максимальний [гонорар гурту]. Виступали ми у Коломойського", - поділився Позитив.

Він уточнив, що сам отримав з цієї суми 10%. Таку ж плату отримала і Дорофєєва. Співак зазначив, що на той момент їх все влаштовувало.

"Звісно, хотілося більше", – зізнався Позитив.

Надія Дорофєєва й Позитив були учасниками російськомовного гурту "Время и Стекло" з грудня 2010 року до березня 2020 року. Нині вони виступають як сольні виконавці. Продюсером гурту був український шоумен Потап.

Що відомо про справи Коломойського

2 вересня 2023 року СБУ оголосила Ігорю Коломойському підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського райсуду Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство - арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у 509 млн грн.

Позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявляв, що в матеріалах справи про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Проте видання "Цензор.НЕТ" опублікувало відео обрання Коломойському запобіжного заходу, під час якого суддя назвав підозрюваного громадянином України.

Ігорю Коломойському інкримінують шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном.

Пізніше Коломойському та ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи детективи НАБУ повідомили про підозру в заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

15 вересня 2023 року СБУ поінформувала, що олігарху повідомили про третю підозру щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн. 

25 вересня 2023 року в Київському апеляційному суді відбулося засідання у справі олігарха Коломойського. Його відвідали колишній очільник МКІП Олександр Ткаченко та телеведучі телеканалу "1+1", які погодилися взяти олігарха на поруки.

28 листопада 2023 року Шевченківський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою олігарха Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року.

21 грудня 2023 року Апеляційний суд залишив Коломойського під вартою, водночас зменшивши розмір застави з 3 млрд 891 млн грн до 2 млрд 650 млн грн.

22 січня Шевченківський районний суд Києва залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою до 2 березня із заставою у розмірі 2,65 млрд грн, а згодом продовжив арешт до 2 червня 2024 року, але зменшив заставу - з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн. 

Нещодавно Коломойський отримав нову підозру щодо замовлення вбивства директора юридичної компанії задля особистої помсти. У четвер, 9 травня, бізнесмену обрали запобіжний захід - тримання під вартою до 7 липня 2024 року.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
Ігор Коломойський
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