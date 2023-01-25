Про це він сказав у вечірньому зверненні за 25 січня.

Зеленський також зазначив, що передача Україні танків - це "факт, що свобода тільки міцнішає" і що це історичне досягнення лідерів держав.

"Я дякую всім нашим союзникам за готовність передати нам сучасні й дуже потрібні танки.

Усе це доводить найважливіший факт для світу зараз – факт, що свобода тільки міцнішає. І те, як обʼєднано ми всі працюємо для посилення свободи, для захисту України та Європи, – це історичне досягнення лідерів, які працюють зараз", - сказав глава держави.

За його словами, тепер все залежить від швидкості тренування наших військових і швидкості постачання танків в Україну.

"Ми маємо сформувати такий танковий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься. Ми можемо це зробити. Разом – так само, як ухвалюємо рішення сьогодні", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.

Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2 та британських Challenger 2 - вони розпочнуться вже невдовзі.

22 січня стало відомо, що Велика Британія виступає за міжнародну угоду про надання Україні німецьких танків.

Станом на 22 січня було відомо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків.

23 січня в МЗС Польщі заявили, що надішлють Німеччині офіційний запит на дозвіл передати Україні танки Leopard найближчими днями.

Німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall готовий передати Україні 139 танків Leopard, щойно дозвіл на це дасть уряд.

Сьогодні, 24 січня, стало відомо, що президент США Джо Байден готовий відправити танки Abrams в Україну, щоби стимулювати Німеччину передати "леопарди".

За підсумками останніх переговорів, Україна розраховує отримати близько 100 танків Leopard від 12 країн.

Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів.

Іспанія змінила своє рішення щодо передачі Україні важкого озброєння для протидії російській агресії. Нині Мадрид може відправити для ЗСУ танки Leopard.

25 січня президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає 31 танк Abrams.

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