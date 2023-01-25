"Маємо сформувати танковий кулак свободи": Зеленський подякував союзникам за Leopard 2 та Abrams
Володимир Зеленський подякував партнерам за надання Україні танків та сказав, що тепер все залежить від швидкості тренування наших військових
Про це він сказав у вечірньому зверненні за 25 січня.
Зеленський також зазначив, що передача Україні танків - це "факт, що свобода тільки міцнішає" і що це історичне досягнення лідерів держав.
"Я дякую всім нашим союзникам за готовність передати нам сучасні й дуже потрібні танки.
Усе це доводить найважливіший факт для світу зараз – факт, що свобода тільки міцнішає. І те, як обʼєднано ми всі працюємо для посилення свободи, для захисту України та Європи, – це історичне досягнення лідерів, які працюють зараз", - сказав глава держави.
За його словами, тепер все залежить від швидкості тренування наших військових і швидкості постачання танків в Україну.
"Ми маємо сформувати такий танковий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься. Ми можемо це зробити. Разом – так само, як ухвалюємо рішення сьогодні", - заявив Зеленський.
- Нагадаємо, під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.
- Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2 та британських Challenger 2 - вони розпочнуться вже невдовзі.
- 22 січня стало відомо, що Велика Британія виступає за міжнародну угоду про надання Україні німецьких танків.
- Станом на 22 січня було відомо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків.
- 23 січня в МЗС Польщі заявили, що надішлють Німеччині офіційний запит на дозвіл передати Україні танки Leopard найближчими днями.
- Німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall готовий передати Україні 139 танків Leopard, щойно дозвіл на це дасть уряд.
- Сьогодні, 24 січня, стало відомо, що президент США Джо Байден готовий відправити танки Abrams в Україну, щоби стимулювати Німеччину передати "леопарди".
- За підсумками останніх переговорів, Україна розраховує отримати близько 100 танків Leopard від 12 країн.
- Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів.
- Іспанія змінила своє рішення щодо передачі Україні важкого озброєння для протидії російській агресії. Нині Мадрид може відправити для ЗСУ танки Leopard.
- 25 січня президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає 31 танк Abrams.
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