Про це інформує Delfi.

"Міжнародний кримінальний суд чи прокурор, та спільна об'єднана слідча група, у якій брали участь прокуратура Литви, України, Польщі чи інших країн, охоплює безліч злочинів, епізодів, за якими потрібно зібрати докази. Щоб кваліфікувати певний матеріал, зіставити його, подивитися, чи достатньо всього, цей процес буде тривалішим", - пояснює Добровольська.

Міністерка юстиції каже, що слідча група прокурорів має зібрати достатньо доказів щодо численних злочинів, скоєних Путіним під час повномасштабної війни в Україні, а це потребує часу.

"Тим більше що кожного дня скоюються нові воєнні злочини. Щодня з'являються нові українці, які тікають від війни та дають свідчення про воєнні злочини. Цілком зрозуміло, що роботи, скільки буде кваліфіковано воєнних злочинів, яких буде багато", - запевнила міністерка.

Добровольська впевнена, що ордерів на арешт буде більше, бо буде розкрито більше злочинів.

"Я впевнена, що їх (ордерів на арешт, - ред.) ми побачимо значно більше, злочинних діянь буде значно більше", - підсумувала Добровольська і додала, що не всі ордери на арешт оприлюднюються через можливість вистежити жертв та завдати шкоди потерпілим.