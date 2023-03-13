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"На межі смерті": Саакашвілі розповів про стан свого здоров'я

13 березня, 2023 понедiлок
00:34
Світ на фото Міхеїл Саакашвілі

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що перебуває на межі смерті й постійно відчуває нестерпний біль. Наразі він перебуває в лікарні, куди його перевели з в'язниці

Про це Саакашвілі розповів Sky News.

Видання зазначає, що в нього не було доступу до лікарні, де зараз перебуває експрезидент Грузії. Журналісти через адвоката передали питання Саакашвілі та змогли отримати його письмові відповіді на запитання.

"Спочатку я був 120 кілограмів, зараз маю 64, якщо я стану менше ніж 60, лікарі прогнозують поліорганну недостатність", - розповів Саакашвілі.

Колишній президент Грузії додав, що постійно відчуває сильний біль.

"Я весь час у ліжку, мої кістки розпадаються, і це завдає нестерпного болю", - поділився він.

Адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе зазначив, що стан його підзахисного постійного погіршується. За його словами, Саакашвілі "схожий на в'язня концтабору в нацистській Німеччині".

Також експрезидент Грузії закликав грузинів, які нині протестують, "бути пильними та готовими до мобілізації в найкоротші терміни через мстивий настрій режиму олігархів".

  • 1 жовтня 2021 року прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що експрезидент Міхеїл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи. Там Саакашвілі оголосив про голодування та назвав себе політв'язнем.
  • 8 листопада Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених. 20 листопада Саакашвілі припинив голодування, а 21 лютого він знову оголосив безстрокове голодування.
  • 8 листопада адвокат Шалва Хачапурідзе заявив, що Саакашвілі хворий на туберкульоз і деменцію.
  • 20 листопада в пенітенціарній службі Грузії заперечили, що Саакашвілі отруїли.
  • 14 грудня він знову оголосив про голодування, але через кілька годин заявив про його припинення
  • Президент України закликав грузинську владу проявити милосердя до експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі та перевести його в клініку України, будь-якої європейської країни чи Америки. Це звернення підтримала Верховна Рада. 
  • 10 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив про готовність країни прийняти на лікування колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. А згодом Європарламент закликав Грузію помилувати та звільнити експрезидента Саакашвілі.
  • 2 березня апеляційний суд у Тбілісі відхилив позов адвоката експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі про відтермінування вироку за станом здоров'я.
Суспільство
Грузія
Міхеїл Саакашвілі
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