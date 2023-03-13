Про це Саакашвілі розповів Sky News.

Видання зазначає, що в нього не було доступу до лікарні, де зараз перебуває експрезидент Грузії. Журналісти через адвоката передали питання Саакашвілі та змогли отримати його письмові відповіді на запитання.

"Спочатку я був 120 кілограмів, зараз маю 64, якщо я стану менше ніж 60, лікарі прогнозують поліорганну недостатність", - розповів Саакашвілі.

Колишній президент Грузії додав, що постійно відчуває сильний біль.

"Я весь час у ліжку, мої кістки розпадаються, і це завдає нестерпного болю", - поділився він.

Адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе зазначив, що стан його підзахисного постійного погіршується. За його словами, Саакашвілі "схожий на в'язня концтабору в нацистській Німеччині".

Також експрезидент Грузії закликав грузинів, які нині протестують, "бути пильними та готовими до мобілізації в найкоротші терміни через мстивий настрій режиму олігархів".