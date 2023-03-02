Суд відмовив Саакашвілі у відтермінуванні вироку за станом здоров'я
Апеляційний суд у Тбілісі відхилив позов адвоката експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі про відтермінування вироку за станом здоров'я
Про це повідомляє видання "Новини Грузія".
Зазначається, що захист намагався оскаржити рішення Тбіліського міського суду від 6 лютого, згідно з яким немає підстав для звільнення Саакашвілі за станом здоров'я. Апеляційний суд заявив, що не знайшов правових підстав для задоволення скарг адвокатів на це рішення.
Своєю чергою захист Саакашвілі звертає увагу, що Апеляційний суд ухвалив рішення відхилити скаргу без слухання сторін. Рішення було прийняте лише на підставі матеріалів справи.
- 1 жовтня 2021 року прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що експрезидент Міхеїл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи. Там Саакашвілі оголосив про голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених. 20 листопада Саакашвілі припинив голодування
- 11 лютого 2022 року Україна визнала Саакашвілі потерпілим у кримінальній справі про неналежне ставлення в ув'язненні у Грузії.
- 21 лютого він знову оголосив безстрокове голодування.
- 30 липня його адвокат заявив, що експрезидент Грузії йде з грузинської політики через стан здоров’я.
- 8 листопада адвокат Шалва Хачапурідзе заявив, що Саакашвілі хворий на туберкульоз і деменцію.
- 20 листопада в пенітенціарній службі Грузії заперечили, що Саакашвілі отруїли.
- 14 грудня він знову оголосив про голодування, але через кілька годин заявив про його припинення
- Президент України закликав грузинську владу проявити милосердя до експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі та перевести його в клініку України, будь-якої європейської країни чи Америки.
- 1 лютого президент Володимир Зеленський показав фотографії експрезидента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі і заявив, що грузинська влада хоче його смерті.
- 6 лютого Верховна Рада підтримала звернення до Грузії із закликом про переведення експрезидента цієї країни, громадянина України Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон.
- 10 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив про готовність країни прийняти на лікування колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.
- 15 лютого Європарламент закликав Грузію помилувати та звільнити експрезидента Саакашвілі.
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