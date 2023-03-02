Суд відмовив Саакашвілі у відтермінуванні вироку за станом здоров'я

Про це повідомляє видання "Новини Грузія".

Зазначається, що захист намагався оскаржити рішення Тбіліського міського суду від 6 лютого, згідно з яким немає підстав для звільнення Саакашвілі за станом здоров'я. Апеляційний суд заявив, що не знайшов правових підстав для задоволення скарг адвокатів на це рішення.

Своєю чергою захист Саакашвілі звертає увагу, що Апеляційний суд ухвалив рішення відхилити скаргу без слухання сторін. Рішення було прийняте лише на підставі матеріалів справи.