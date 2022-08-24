Сьогодні хочу розповісти про силу нашої армії та суспільства, про уражену техніку ворога на Хрещатику і про те, якою буде динаміка дій на фронтах.

Шість місяців протистояння

Вітаю з Днем Незалежності! В цей святковий день ми також озираємося і на шість місяців нашого протистояння широкомасштабній російської агресії. Як показова ілюстрація до цього — своєрідний "парад" ворожої техніки та зброї на Хрещатику, де усі кияни та гості можуть побачити повну невідповідність між амбіціями та можливостями агресора. Хотіли пройти парадними колонами, але все завершилося цим мертвим металобрухтом, як втілення зруйнованого міфу про силу другої армії у світі. Де кожен зразок танка або бронетранспортера, вогнеметної системи чи гаубиць був знищений українськими воїнами. Звісно, це лише проміжні підсумки цієї війни.

Нагадаю, що це найбільша регіональна війна на Європейському континенті з 1945 року. Орієнтовно майже півтора мільйона осіб залучені у бойових діях у тому чи іншому форматі. Саме сьогодні варто згадати, що ще шість місяців тому наші партнери відводили нам надзвичайно мало часу на протистояння російській військовій навалі, максимум три доби. А рашисти були орієнтовані на миттєву перемогу, на повалення нашої оборони, насамперед коштом дій п’ятої колони та зрадників, на силову заміну політичного керівництва, знищення нашої еліти, власне, геноциду українського народу. Проте і російські, і закордонні спецслужби прорахувалися щодо готовності та здатності як нашого суспільства, так і наших збройних сил чинити опір. Стан українського війська попри всі недопрацювання, які стосуються зокрема підготовки територіальної оборони або інших аспектів, був набагато кращим, ніж у 2014 році.

Втрати ворога

Хочу нагадати про ворожі втрати, бо це значні показники й ми маємо їх знати, аби розуміти міць української армії, яка знищує агресора. Ворог готувався до війни десь років дванадцять, але впродовж шести місяців він втратив значну кількість техніки.

Зокрема, якщо згадаємо про танки, то знищено 1900 танків і це більше, ніж половина з того, що противник мав у бойовому штаті перед початком агресії. Знищено понад 4000 бойових броньованих машин різного рівня, а це чверть від тих запасів, які були у штаті російської армії. Зараз росіяни відтягують для боїв те, що залишилося, але коли кажуть, що запаси у рашистів великі, то це не зовсім вірно. Знищено значну кількість особового складу - 47 тисяч ворожих вояків та понад 150 тисяч поранених за даними Генштабу ЗСУ. Зараз у ворога суттєві проблеми з добором особового складу, тому він намагається компенсувати його настачу найманцями, яким обіцяє значні виплати, але звісно не виплачує. Також занижені вимоги до кандидатів, бо беруть засуджених злочинців і тих, хто утримується у слідчих ізоляторах. Намагаються проводити так звану мобілізацію, тобто набирають гарматне м‘ясо на окупованих територіях. Саме тому, ворог не має можливостей для того, аби перевести тактичні свої успіхи в оперативні та стратегічні переваги. Не може досягнути політичних цілей військовими заходами. Ми змусили ворога корегувати свої плани, що надзвичайно важливо.

Початок третього етапу у форматі бойових дій

Зокрема, побоюючись наступу на Херсон, ворог перекидає значні війська на Південь, що суттєво уповільнило їх дії на Сході. Своєю чергою, ЗСУ шляхом нових озброєнь вже мають змогу знищувати ворожі цілі у тактичній і оперативній глибині оборони противника. Наші сили діють вже у Криму - це нова ознака виміру бойових дій.

І зараз ідеться про початок третього етапу у форматі бойових дій, який має бути пов’язаний із накопиченням сил і реалізацією планів з деокупації, захоплених ворогом, територій. Третій етап зі звільненням наших територій оцінюється по різному. Нещодавно була заява естонського генерала, який каже про те, що в українській армії поки що не вистачає сил для потужного наступу через брак техніки, яка надходить з країн Заходу.



Новий потужний пакет військової допомоги від США

Ми думаємо, що ця ситуація зміниться, бо сьогодні було оголошено про абсолютно новий пакет військової допомоги з боку США. Президент Джозеф Байден на День Незалежності України проголосив, що передається військова техніка майже на $3 млрд — це найбільший пакет військової допомоги, який отримувала Україна впродовж усього періоду. Зараз показники військової допомоги сягають понад $10 млрд, ми говоримо безпосередньо про постачання військових озброєнь.

Що у цьому пакеті? Це насамперед система протиповітряної оборони, які саме, ми не знаємо, також артилерійські системи та боєприпаси, що надзвичайно важливо, бо артилерії багато не буває, а ще безпілотні комплекси та радари. Як стверджується у заяві Пентагону, що все це для того, аби забезпечити продовження оборони у довгостроковій перспективі. Але мені слово «оборони» не зовсім сподобалось, тому що ми готуємося до контрнаступу і нам треба більше наступальних озброєнь. А ми звісно відносимо до таких наступальних озброєнь - далекобійні системи, танки, БМП та інші броньовані машини.

Буквально нещодавно була така важлива публікація в американському виданні "The Hills", де 20 поважних військових та дипломатів говорили, що треба більш рішуче надавати допомогу Україні, і саме вони говорили про системи ППО, власне про ATACMS, як головну передумову для проведення наступальних операцій. І ще була сьогодні цікава публікація у виданні "Post", де стверджувалось, що головний пакет американської допомоги має включати системи, які забезпечують проведення саме наступальних дій. Вони дозволяють Україні забезпечити відвоювання своїх територій. Ми поки що не знаємо повний зміст цього нового потужного пакета. Дійсно, можливо, таки є трансформація в американських підходах, яка дозволить українській армії мати більше можливості для проведення контрнаступальних дій, насамперед для звільнення Півдня нашої країни та інших регіонів.