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Директор ФСБ Бортніков звинуватив ГУР у причетності до теракту в "Крокус Сіті холі"

24 травня, 2024 п'ятниця
09:18
Світ Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"

Директор ФСБ РФ Олександр Бортніков заявив про причетність Головного управління розвідки до теракту в концертному залі "Крокус Сіті хол" 22 березня

Зміст

Про це повідомляє російська служба "Інтерфакс".

"Наразі ми встановлюємо все коло причетних до злочину. Вже затримано понад двадцять осіб, зокрема безпосередніх виконавців та посібників", - сказав Бортніков.

За його словами, підготовка до теракту, фінансування, сам напад і відхід терористів координувалися через інтернет членами угрупування "Вілаят Хорасан".

"Слідство триває, але вже можна з упевненістю сказати, що безпосереднє відношення до цього нападу має військова розвідка України", - додав Бортніков.

Теракт у "Крокус Сіті холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину, внаслідок якої загинули 145 осіб. ФСБ затримала понад 10 підозрюваних, серед них – четверо таджиків.

Більш ніж за два тижні до теракту уряд США попереджав російських чиновників, що цей ТРЦ є потенційною мішенню терористів.

У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім. 

23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї. Представник ГУР Андрій Юсов назвав цю заяву абсолютно брехливою та абсурдною.

Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.

Увечері 23 березня президент України Володимир Зеленський уперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".

Рада національної безпеки (NSC) США в неділю, 24 березня, однозначно відкинула спроби РФ звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол".

10 квітня слідчий комітет РФ заявив, що до теракту в "Крокус Сіті холі" нібито причетна українська нафтогазова компанія Burisma Holdings.

Теги:
Кримінал
Росія
теракт
ГУР
Світ про Україну
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