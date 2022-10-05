Про це він написав у телеграмі.

"Нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані. Колективна божевільня може і далі жити у вигаданому світі. Найкращі ліки - ЗСУ, високоточна зброя, офензива. Повернемо до реальності, заберемо все своє", - наголосив голова ОП.

20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня. У домівках херсонців просили "правильно" проголосувати під дулами автоматів. Голосували також росіяни, які приїхали до Херсона. Також збирачі голосів "референдуму" просили проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав.

Згодом російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Увечері 30 вересня Володимир Путін відкрив шлях до анексії територій Херсонcької та Запорізької областей: підписав укази про визнання Херсонщини й Запорізької області "незалежними територіями", а потім і "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

2 жовтня 2022 року конституційний суд РФ "затвердив" анексію окупованих територій України. У повідомленні йшлося, що анексовані території вважатимуться прийнятими до складу РФ з моменту підписання договору, а не його ратифікації. "Державною мовою" на анексованих територіях вважатиметься російська, проте конституційний суд заявляє, що нібито "гарантує збереження права на рідну мову, в тому числі українську". А Путін вніс до держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" та тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

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