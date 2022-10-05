"Нікчемні рішення не варті паперу, на якому підписані. Заберемо своє": Єрмак про "анексію" РФ окупованих територій
Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав нікчемним рішення РФ про "анексію" окупованих територій і заявив, що Україна поверне свої землі
Про це він написав у телеграмі.
"Нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані. Колективна божевільня може і далі жити у вигаданому світі. Найкращі ліки - ЗСУ, високоточна зброя, офензива. Повернемо до реальності, заберемо все своє", - наголосив голова ОП.
- 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня. У домівках херсонців просили "правильно" проголосувати під дулами автоматів. Голосували також росіяни, які приїхали до Херсона. Також збирачі голосів "референдуму" просили проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав.
- Згодом російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
- Увечері 30 вересня Володимир Путін відкрив шлях до анексії територій Херсонcької та Запорізької областей: підписав укази про визнання Херсонщини й Запорізької області "незалежними територіями", а потім і "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.
- 2 жовтня 2022 року конституційний суд РФ "затвердив" анексію окупованих територій України. У повідомленні йшлося, що анексовані території вважатимуться прийнятими до складу РФ з моменту підписання договору, а не його ратифікації. "Державною мовою" на анексованих територіях вважатиметься російська, проте конституційний суд заявляє, що нібито "гарантує збереження права на рідну мову, в тому числі українську". А Путін вніс до держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" та тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.
- 5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.
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