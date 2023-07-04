Про це пише The Guardian з посиланням на Радакіна.

Військовий висловився, що контрнаступ Збройних Сил України ще не розпочався в повному обсязі. За його словами, наші воїни зараз намагаються використати стратегію "виснаження, розтягування та завдання ударів" для прориву оборони російських окупантів.

Начальник генштабу Британії зазначив, що несправедливо обмежувати нашу країну тимчасовими рамками та говорити про повільний хід українського контрнаступу.

"Навіть за останні кілька тижнів Україна зайняла більше позицій, ніж Росія за останній рік. Росія настільки слабка, що вона не має сил для значного контрнаступу", - додав адмірал.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.

Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що російські військові, ймовірно, стягують під Бахмут додаткові сили з інших напрямків у відповідь на українські наступальні операції в цьому районі.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони продовжують наступати на південному і східному напрямках. За минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій. ЗСУ просуваються на флангах та ефективно знищують росіян на Бахмутському напрямку, проте ситуація на цьому напрямку знову загострилася.