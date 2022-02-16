Очільник МЗС Білорусі: після навчань у країні не залишиться жодного військового РФ
Голова МЗС Білорусі Володимир Макей, що після завершення навчань із країни виведуть усі війська й техніку РФ
Про це пише БЕЛТА.
Жодного військовослужбовця, жодної одиниці бойової техніки (російської, - ред.) не залишиться після цих навчань.
За його словами, такі заяви зробили й міністерства оборони Білорусі й РФ.
- Нагадаємо, Лукашенко заявив, що військові навчання з РФ пройдуть на західних і південних кордонах країни. Згодом у Міністерстві оборони Білорусі заявили, що після спільних навчань "Союзна рішучість - 2022" у лютому війська РФ покинуть територію країни.
- Білорусь на засіданні Радбезу ООН заявила, що спільні навчання з Росією мають оборонний характер і не створюють загрози для України та країн ЄС.
- При цьому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розмістить біля українського кордону контингент армії.
- 2 лютого російські та білоруські військові почали перший етап перевірки сил реагування.
- У відповідь на військове нарощування РФ у Білорусі президент США Джо Байден схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі. У НАТО допустили збільшення військової присутності у країнах Балтії та Польщі, якщо Росія залишить свої війська в Білорусі після запланованих військових навчань.
- Компанія Bap Intel виклала у відкритий доступ супутникові знімки російського військового табору поблизу міста Річиця у Білорусі приблизно за 40 км до українського кордону.
- Росія й Білорусь почали масштабні військові навчання біля кордонів України.
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