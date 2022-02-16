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Очільник МЗС Білорусі: після навчань у країні не залишиться жодного військового РФ

16 лютого, 2022 середа
13:16

Голова МЗС Білорусі Володимир Макей, що після завершення навчань із країни виведуть усі війська й техніку РФ

Про це пише БЕЛТА.

Жодного військовослужбовця, жодної одиниці бойової техніки (російської, - ред.) не залишиться після цих навчань.

За його словами, такі заяви зробили й міністерства оборони Білорусі й РФ.

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військові навчання
російські війська
МЗС Білорусі
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