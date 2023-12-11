Питання щодо відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС ще не вирішене, - Кулеба

Про це повідомляє Європейська правда.

На думку Кулеби, дискусія щодо відкриття з Україною переговорів про вступ буде тривати й безпосередньо на саміті лідерів "до останньої хвилини".

"Загальний настрій і загальний сигнал – безпрецедентний рівень підтримки відкриттю переговорів про членство України в ЄС. Водночас саме рішення ще не ухвалене, і боротьба за це рішення триватиме не лише найближчими днями, але й під час засідання Європейської ради. Це вже для всіх очевидно", – зазначив він.

Однак Кулеба зазначив, що партнери вражені тим, що Україна за місяць виконала усі рекомендації.

"Тепер Євросоюз має продемонструвати свою здатність дотримуватися слова і забезпечувати єдність", – додав Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС зазначив, що на зустрічі, зокрема, обговорювали можливі наслідки того, якщо ЄС за підсумками саміту не ухвалить рішення почати переговори з Україною.

За його словами, від представників країн ЄС лунали аргументи, що це рішення слід ухвалити не задля України, а задля самого ЄС, а відсутність рішення зіграє проти Євросоюзу.

Кулеба впевнений, що це рішення все одно відбудеться, тому що "не можна зупинити хід історії".

"А історія рухається дуже просто: Україна буде членом ЄС, це тільки питання часу і ціни. І наше завдання зробити ціну якнайменшою, а час якнайкоротшим", – підсумував він.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

7 серпня віцепрем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив: важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року.

Також віцепрем'єр-міністрка Ольга Стефанішина розповіла, що Київ домовляється про вступ в ЄС з Угорщиною та Румунією, які висловлюють застереження щодо прав своїх етнічних меншин у нашій країні.

ЗМІ повідомляють, що Україна отримає 8 листопада рекомендацію щодо початку переговорів, але будуть висунуті додаткові умови. А 14–15 грудня на саміті ЄС буде прийнято рішення, чи розпочати з Україною переговори про членство.

26 жовтня Стефанішина висловила впевненість, що Україні в грудні вдасться вийти на хороше політичне рішення щодо вступу до ЄС. 28 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Євросоюзу, закликаючи до єдності в рішенні про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз. 31 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна почне переговори про вступ до ЄС цього року, якщо не буде форс-мажорів. А 4 листопада Зеленський заявив, що Україна не просить "поблажок" на шляху до членства в Європейському Союзі.

Станом на початок листопада Єврокомісія вважала повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

8 листопада Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому зафіксувала прогрес України та рекомендує розпочати процес перемовин про вступ нашої країни до ЄС.

Зеленський 27 листопада провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він сказав, що Україна виконає всі рекомендації щодо початку переговорів про вступ до грудневого засідання Європейської ради, включно з тими, що стосуються прав національних меншин і зміцнення антикорупційних інституцій.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес і очільник МЗС України Дмитро Кулеба 28 листопада провели переговори в Брюсселі, результатом яких стало те, що Іспанія підтримала початок переговорів України про вступ до ЄС.