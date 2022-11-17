Про це повідомляє Reuters.

За словами канцлера, його не вразила заява про висунення кандидатури Трампа на пост президента США. Особливо після непереконливого результату республіканців на проміжних виборах до Конгресу.

"Тепер можна сподіватися, що як і на минулих виборах, волевиявлення проти популізму залишиться можливим", - додав Шольц.

Він також зазначив, що нинішній президент США Джо Байден є розумним і досвідченим політиком, який зміцнює трансатлантичний союз та цінує відносини між Європою і США.

Нагадаємо, 16 листопада стало відомо, що Трамп втретє висуває свою кандидатуру на пост президента США.

8 листопада у США відбулося голосування на проміжних виборах до конгресу.

Президент Джо Байден задоволений попередніми результатами виборів у США і відмовляється змінювати курс. Він також вважає, що Росія чекала з рішенням про здачу Херсона до завершення виборів у США.

Колишній президент США Дональд Трамп назвав попередні результати проміжних виборів і розчаруванням, і водночас "дуже великою перемогою".

Демократична партія зберегла більшість у верхній палаті конгресу США завдяки вирішальній перемозі на проміжних виборах у штаті Невада.

Республіканці ж перемагають демократів на виборах у Палату представників, подолавши поріг у 218 місць.

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