Путін прагне зберегти ПВК Вагнера, як бойову силу, але без Пригожина, - ISW

Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Керівник Кремля в інтерв'ю російському агентству новин "КоммерсантЪ" від 13 липня підтвердив, що 29 червня він зустрівся з Пригожиним і 35 командирами вагнерівців.

Путін стверджував, що він запропонував бойовикам цієї ПВК можливість служити під командуванням командира з позивним Сєда, який командував вагнерівцями впродовж останніх 16 місяців.

Експерти зазначають, що це ще раз підтвердило їхню попередню оцінку про те, що Кремль прагне зберегти ПВК Вагнера як "згуртовану бойову силу, відділивши його від Пригожина".

Також Путін стверджував, що багато командирів вагнерівців нібито "кивнули" у відповідь на його пропозицію, але Пригожин цього не бачив і заявив, що його найманці не погоджуються з рішенням.

"Путін, ймовірно, підкреслив різну реакцію Пригожина на те, щоб показати Пригожина як проблему, на відміну від лояльних командирів вагнерів", - йдеться у звіті.

Військовий злочинець і колишній російський офіцер Ігор Гіркін зазначив, що переказ Путіним зустрічі 29 липня зображує керівника Кремля таким, що поступився вимогам Пригожина, але остаточний результат тієї зустрічі незрозумілий.

Відповідаючи на пряме питання пропагандистів про майбутнє угруповання Вагнера як бойової одиниці, Путін продовжував підтримувати абсурдне представлення про те, що в РФ нібито немає приватних військових компаній (ПВК).

Прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер заявив 14 липня, що на цей момент вагнерівці не беруть участі у військових операціях в Україні в якихось суттєвих допоміжних чи бойових ролях.

Аналітики ISW раніше зустрічали російські джерела, які підтверджували дані про те, що сили ПВК Вагнера вже не воюють в Україні.

Нагадаємо, 13 липня Путін розповів, що зустрічався з вагнерівцями та наголосив, що юридично організації ПВК Вагнера – не існує.

Що відомо про заколот Пригожина

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. На це ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - диктатор дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. А в міноборони РФ стверджували, що вагнерівці передадуть важку техніку регулярній армії Росії.

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

3 липня російські ЗМІ опублікували фото, зроблені місцевими жителями, на яких зображено ймовірний табір вагнерівців у Могилівській області Білорусі. Натомість в українській розвідці зазначили, що Пригожин навряд чи перемістить усіх бійців до Білорусі й сам не перебуватиме там постійно. Вочевидь ідеться про перекидання частини вагнерівців.

6 липня Лукашенко повідомив, що вагнерівці перебувають у своїх польових таборах, а засновник компанії Євген Пригожин – на території РФ.

10 липня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що через 5 днів після заколоту Путін зустрівся Пригожиним у Кремлі.

Під час заколоту у Росії частина найманців приватної військової компанії Вагнера дійшла до бази "Воронєж-45" - місця зберігання ядерної зброї РФ, стверджує керівник української розвідки Кирило Буданов.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.