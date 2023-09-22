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Режим Лукашенка вербує вагнерівців до своєї ПВК, - Спротив

22 вересня, 2023 п'ятниця
13:15
Війна з Росією Вагнера проводять навчання для білоруських солдатів

У Білорусі вербують вагнерівців до своєї приватної військової компанії "ГардСервіс". Бойовикам обіцяють привілеї

Про це інформує Центр національного спротиву.

"У Білорусі режим Олександра Лукашенка вербує терористів з ПВК Вагнера до своєї", - йдеться в заяві.

Вагнерівцям, які стали інструкторами в приватній військовій компанії самопроголошеного президента Олександра Лукашенка "ГардСервіс", обіцяють надавати житло без очікування в черзі.

Повідомляється, що водночас білоруські військовослужбовці можуть розраховувати на отримання квартири лише під час виходу на пенсію, у найкращому випадку.

Таким чином, білоруський уряд залучає росіян для пригнічення протестів, показуючи свої пріоритети щодо оборони своєї країни. Однак такі дії лише підсилюють соціальну напругу серед білоруських силовиків.

Що відомо про долю вагнерівців

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

31 липня стало відомо, що ПВК Вагнера призупинила "на невизначений термін" роботу своїх регіональних центрів із набору найманців. Також за наказом фінансиста Євгена Пригожина вони мають до 5 серпня прибути до таборів у Республіці Білорусь. 

3 серпня найманці ПВК Вагнера розташувалися у Білорусі біля кордону з Литвою, в місті Гродно. Президент країни Гітанас Науседа занепокоєний безпековою ситуацією.

Пізніше, 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, віддав наказ про вбивство Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

Після цього, 25 серпня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що найманці ПВК Вагнера й надалі базуватимуться на території країни, попри ймовірну загибель Пригожина.

29 серпня стало відомо, що міністерство внутрішніх справ Білорусі вже місяць видає вагнерівцям паспорти зі зміненими прізвищами, що може бути пов'язано з підготовкою диверсійної діяльності, в тому числі терактів. 

У селі Цель поблизу Осипович триває розформування табору ПВК Вагнера, це показує супутниковий знімок. З 23 серпня до 14 вересня прибрали приблизно 60 великих військових наметів.

Станом на 18 вересня відомо, що на території Білорусі залишилося менш ніж 1000 найманців ПВК Вагнера.

Також стало відомо, що РФ створює в Африці ПВК для найманців, зокрема і вагнерівців. Водночас структура формується на базі бригади, яку вивозять з України, де вона брала участь у бойових діях.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.

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Білорусь
російська армія
Вагнергейт
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