Про це передає ОК "Південь" у фейсбуці.

"У Чорному морі поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму маневрують 14 кораблів та катерів ворога, у тому числі 4 носії, споряджених двадцятьма крилатими ракетами типу "Калібр", - йдеться в повідомленні.

Ворог продовжує застосовувати високоточні ракети різних систем, ударні дрони та інші засоби вогневого ураження по об’єктах критичної інфраструктури, по прилеглих до лінії фронту територіальних громадах.

Зазначається, що українські підрозділи протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях і уламки від збитих ворожих ракет та дронів можуть бути небезпечними для життя. Тому, вкотре нагадують про необхідність перейти в укриття та знаходитись там допоки не пролунає відбій ракетної небезпеки.

Раніше, як зазначив в ефірі Еспресо речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, 15 листопада ворог випустив по Україні понад 100 ракет, перевершивши атаку 10 жовтня.

Росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Під час масованої ракетної атаки росіяни пошкодили 15 об'єктів енергетичної інфраструктури.

Через обстріли енергетичних об'єктів по всій Україні було запроваджено аварійні відключення світла.

Внаслідок обстрілу столиці в центральному районі міста три житлові будинки зазнали ушкоджень, загинула людина.

Згодом у Генштабі уточнили, що ЗСУ знищили 15 листопада 77 крилатих ракет, 10 іранських ударних дронів Shahed-136 та один БПЛА "Оріон".

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