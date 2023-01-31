Про це повідомив опозиційний канал Mtavari.

"Стан здоров'я президента тривожний, критичний, для проведення життєзабезпечувальних заходів необхідно, щоб президент Саакашвілі перебував у відділенні інтенсивної терапії", - сказав Чаладзе.

"Новини Грузії" повідомляють, що зранку мати Саакашвілі Гіулі Аласанія розповіла, що вночі він знову знепритомнів та мав високу температуру.

Раніше у Саакашвілі був діагностований коронавірус. Повідомлялося, що необхідності переведення в реанімацію немає і захворювання проходить у легкій формі.

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