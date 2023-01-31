Саакашвілі потрапив до реанімації, його стан критичний, - член "Єдиного національного руху" Чаладзе
Член партії "Єдиний національний рух" Георгій Чаладзе повідомив, що експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі потрапив до реанімації, наразі він у критичному стані
Про це повідомив опозиційний канал Mtavari.
"Стан здоров'я президента тривожний, критичний, для проведення життєзабезпечувальних заходів необхідно, щоб президент Саакашвілі перебував у відділенні інтенсивної терапії", - сказав Чаладзе.
"Новини Грузії" повідомляють, що зранку мати Саакашвілі Гіулі Аласанія розповіла, що вночі він знову знепритомнів та мав високу температуру.
Раніше у Саакашвілі був діагностований коронавірус. Повідомлялося, що необхідності переведення в реанімацію немає і захворювання проходить у легкій формі.
- 1 жовтня 2021 року прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що експрезидент Міхеїл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 20 листопада Саакашвілі припинив голодування.
- 11 лютого 2022 року Україна визнала Саакашвілі потерпілим у кримінальній справі про неналежне ставлення в ув'язненні у Грузії.
- 21 лютого він знову оголосив безстрокове голодування.
- 30 липня його адвокат ні заявив, що експрезидент Грузії йде з грузинської політики через стан здоров’я.
- 8 листопада адвокат Шалва Хачапурідзе заявив, що Саакашвілі хворий на туберкульоз і деменцію.
- 20 листопада в пенітенціарній службі Грузії заперечила, що Саакашвілі отруїли.
- 14 грудня він знову оголосив про голодування, але через кілька годин заявив про його припинення
- Президент України закликав грузинську владу проявити милосердя до експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі та перевести його в клініку України, будь-якої європейської країни чи Америки.
- Радник президента Михайло Подоляк оголосив, що Україна офіційно пропонує передати Михеїла Саакашвілі на лікування в Україну чи будь-яку іншу третю державу та заявив, що уряд Грузії хоче створити образ держави, "яка навмисно катувала свого президента у в'язниці".
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