СБУ дронами атакувала "виборчу дільницю" на окупованому Запоріжжі, - ЗМІ

Про це повідомили Інтерфакс-Україна, hromadske та OBOZREVATEL.

Зазначається, що російські загарбники звозили вже заповнені бюлетені у виборчу дільницю протягом 10 днів під час віддаленого "голосування" з усіх населених пунктів Благовіщенської громади.

За даними українських ЗМІ, ці вибухи окупантам влаштувала СБУ.

Після трьох ранкових прильотів ця "виборча дільниця" так і не запрацювала, а заповнені бюлетені були пошкоджені.

"Інформація про вибухи на цій "дільниці" змусила неабияк понервувати "членів" інших виборчих дільниць у цьому районі", - наголосив один зі співрозмовників в СБУ.

Що відомо про "вибори" на ТОТ України

30 вересня 2022 року президент РФ Путін, спираючись на результати так званого референдуму на тимчасово окупованих територіях України, підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей. 2 жовтня 2022 року він вніс до держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" чотирьох областей України.

Уже 5 жовтня минулого року Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії. Також він призначив Дениса Пушиліна "виконувачем обовʼязків голови ДНР", а Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР". "Губернатором" Херсонщини став Володимир Сальдо, а Запоріжжя - Євген Балицький.

"Вибори" на ТОТ було призначено на 10 вересня 2023 року, але підготовку до них розпочали набагато раніше.

4 вересня Центр нацспротиву заявив, що ворог на тимчасово окупованих територіях не зміг знайти серед місцевих достатньої кількості "громадських спостерігачів" на так звані вибори, тому запросив їх з РФ.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед кандидатів до представницьких псевдоорганів на тимчасово окупованих територіях є російські військові, які брали участь у вторгненні в Україну, де вбивали й катували людей.

7 вересня Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, зазначив, що окупаційна влада вже "намалювала" 15% явки місцевого населення на "вибори".

8 вересня Україна закликала міжнародних партнерів запровадити санкції проти організаторів псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях.

Під час проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя два дні поспіль лунали вибухи біля "виборчих дільниць" окупантів. Активісти навмисне псували бюлетені, аби показати своє ставлення до "влади". Спротив також повідомляв, що Росія на окупованих територіях України примушувала місцевих "голосувати", в деяких населених пунктах забороняли виїзд. 11 вересня херсонське видання писало, що у тимчасово окупованому Генічеську на російських незаконних "виборах" людей нібито проголосувало більше, ніж проживає на території міста. А в Центрі нацспротиву додали, що місцеві жителі на тимчасово окупованих територіях Запорізької області тотально проігнорували участь у псевдовиборах

Рада Європи засудила проведення Росією псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України, назвавши їх грубим порушенням міжнародного права.