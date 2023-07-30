Більше про бавовну в Росії та на тимчасово окупованих територіях в тижневому огляді Еспресо.

"Москва ніколи не спить" – три удари за тиждень

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Цей тиждень приніс столиці Росії чергову серію "бавовни" через роботи невідомих безпілотників. За словами російських посадовців, це все українські літальні апарати. Натомість в Києві традиційно не підтверджують, але і не заперечують своєї участі.

Вночі у понеділок 24 липня у різних районах Москви пролунали вибухи. Декілька безпілотників атакували місто. Вибухи пролунали неподалік будівлі міноборони. Ніхто не постраждав, але декілька будівель зазнали ушкодження. Детальніше читайте за посиланням.

Ще одна атака сталася у ніч з 27 на 28 липня, коли столицю РФ атакував БПЛА. Тоді про руйнування не повідомлялося, бо його нібито було збито силами міноборони Росії. Більше за посиланням.

Третя атака сталася у ніч з 29 на 30 липня. Вона принесла руйнування в діловому центрі "Москва-Сіті", постраждав охоронець будівлі. Російською владою повідомлялося про збиття трьох безпілотників, один на околиці міста, два інші були "придушені засобами радіоелектронної боротьби" і врізалися в офісний комплекс. Внаслідок нападу, ненадовго був закритий міжнародний аеропорт Москви. Попри заяви російської влади про "збиття" усіх повітряних цілей, атака по Москві уранці 30 липня демонструє, що спокійно на території Росії вже не буде, навіть у глибинці, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Детальніше про цю атаку читайте за посиланням.

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Бавовна в Криму є ознакою підготовки до звільнення півострова

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Неспокійно впродовж тижня було і в тимчасово окупованому Криму. Серія вибухів збігалася в часі з нападами безпілотників на Москву. Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих вважає, що постійні удари по Криму є ознакою підготовки ЗСУ до військових операцій з деокупації півострова

У понеділок вранці 24 липня у тимчасово окупованого Криму місцеві чули потужні вибухи. Українські безпілотники уразили склад БК у Джанкойському районі. За словами очільника окупаційної влади півострова Сергія Аксьонова, силами ППО нібито було збито 11 українських безпілотників. Однак за даними міноборони РФ, нібито було збито 17 безпілотників. За інформацією телеграм-каналів, по складу БК біля селища Вільний ударили три ракети, а не БПЛА, після чого почалася пожежа. Більше деталей за посиланням.

У п'ятницю, 28 липня, в окупованому Севастополі в Козачий бухті вибухнув склад боєприпасів окупантів. У ГУР повідомляють про диверсію. Зазначається, що свідки чули два вибухи та звуки подальшої детонації боєприпасів. Також, за даними ГУР, на місце події проїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції. Детальніше за посиланням.

Зранку суботи, 29 липня, Сили оборони України завдали успішного удару по Чонгарському мосту. За словами окупантів, атака нібито була здійснена ракетами Storm Shadow і всі 12 ракет було знищено, а їхні уламки лише частково пошкодили "будку обхідника і контактну лінію". Детальніше про цей інцидент за посиланням.

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Вночі 30 липня сталася ще більш масштабна атака безпілотників на Крим. Міністерство оборони Росії заявило, що українські сили нібито здійснили атаку по об'єктах на території тимчасово окупованого Криму, використавши 25 БПЛА. Начебто 16 українських БПЛА знищили вогнем ППО, а ще 9 - засобами радіоелектронної боротьби. Більше деталей за посиланням.

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Палала нафтобаза поблизу Донецька

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Бавовна була також і на інших тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у ніч на 28 липня в окупованому Шахтарську Донецької області прогриміли вибухи, після чого виникла пожежа на нафтобазі, що розташована за декілька десятків кілометрів від Донецька. Внаслідок вибуху та пожежі нібито ніхто не постраждав.

"Бавовна" квітне - снаряди "тануть" десь у тилу. Росіяни відчувають суттевий "снарядний голод" на лівобережжі. Вже немає місця звідки ворогу підтягнути ресурси. Вогневий контроль над логістичними маршрутами - це теж суттєва перешкода для того, щоб швиденько підтягнути для себе втрачені боєприпаси", - розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк, коментуючи серію "бавовни" цього тижня.