Україна програла полякам і несподівана заява Усика: головні новини українського спорту за тиждень

Довбик підтвердив переговори про можливий трансфер у "Барселону"

Український нападник "Жирони" Артем Довбик заявив, що "Барселона" вела перемовини щодо його переходу.

"Були перемовини. Я дуже добре зіграв два матчі з "Барселоною", і, я так розумію, були якісь розмови між клубами", - сказав Довбик.

Український форвард також відповів на запитання, хто імпонує йому більше - "Реал" чи "Барселона".

"Ну, "Барселона"… Це такі команди, що тут не думаєш. У них є такі виконавці… Хоч і кажуть, що "Барселона" вже не та, але там виконавці дуже високого рівня – Гюндоган, Левандовський, молодий Ямаль", - заявив Артем Довбик.

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Усик перед реваншем з Ф'юрі зробив несподівану заяву про зміну вагової категорії

За словами абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, після реваншу з Ф'юрі, він може повернутися в крузервейт (до 90,7 кг), оскільки почувається некомфортно у нинішньому дивізіоні.

"Я думаю, що, можливо, після бою-реваншу я опущусь у крузервейт. Я хочу більше крузервейту. Можливо, я зможу вдруге стати абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі, це мій план. Зараз, коли я починаю готуватися до тренувального табору, мені потрібно весь час їсти. Для мене це важко, мені це не подобається", - висловився Усик.

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"Динамо" оголосило про трансфер лідера "Дніпра-1" Піхальонка

На тижні Олександр Піхальонок підписав з "Динамо" контракт на 5 років, фінансові умови трансферу зі СК "Дніпро-1" не розголошуються.

Піхальонок є вихованцем донецького "Шахтаря". Також має досвід гри за "Маріуполь", дубль "Шахтаря". Провів 8 матчів за збірну України.

У минулому сезоні 27-річний Олександр Піхальонок провів 31 матч, забив 6 мʼячів і віддав 6 результативних передач. Півзахисник був ключовим футболістом СК "Дніпро-1", який фінішував в УПЛ четвертим.

Transfermarkt оцінює Піхальонка у 5 млн євро.

Фото: ФК Динамо

"Челсі" не дозволить Мудрику зіграти за збірну України на Олімпіаді

За інформацією Daily Mail, у "Челсі" не хочуть, щоб українець Михайло Мудрик і аргентинець Енцо Фернандес пропустили ключовий етап передсезонної підготовки, адже лондонців очолив новий тренер Енцо Мареска.

Італійський фахівець хоче мати у своєму розпорядженні усіх наявних футболістів та не наражати гравців на травми. Через це "Челсі" не відпустить своїх футболістів на Олімпіаду-2024.

Водночас Михайло Мудрик сказав, що поки нічого не знає і не може сказати, чи зіграє на Олімпіаді.

Фото: Getty Images

Усик дізнався результат допінг-тесту після бою з Фʼюрі

Після супербою Усик - Фʼюрі, який пройшов у Саудівській Аравії, WADA (Всесвітня антидопінгова агенція) взяла у боксерів тести на допінг.

Відомо, що тести обох боксерів показали негативні результати. Тепер Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі готуватимуться до реваншу, який пройде 21 грудня.

Фото: Getty Images

Збірна України готується до Євро-2024: результати матчів з поляками та німцями

Національна команда України розпочала підготовку до чемпіонату Європи з футболу. На тижні збірна провела два товариські матчі. Зустріч з Німеччиною завершилась внічию - 0:0, а поєдинок з Польщею, який пройшов у Варшаві - перемогою господарів 3:1.

Після матчу з поляками Сергій Ребров оголосив заявку збірної України на Євро-2024:

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Богдан Михайличенко ("Полісся").

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі — "Динамо"), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія).

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо").

Фото: Getty Images

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.

Фото: Getty Images

Світоліна втратила звання першої ракетки України

У четвертому колі турніру Grand Slam у Парижі Світоліна, яка займає у світовому рейтингу 19-те місце, поступилася четвертій ракетці світу Рибакиній з рахунком 4:6, 3:6.

Через цю поразку Світоліна опустилася в онлайн-рейтингу WTA (Жіночої тенісної асоціації) з 19-го на 21-ше місце. Новою першою ракеткою України стане Марта Костюк, яка попри програш у другому раунді Ролан Гаррос, піднялася у світовій класифікації на 18-ту позицію.

Світоліна була останньою представницею України в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Франції.

Фото: Getty Images

Лунін вдруге виграв Лігу чемпіонів з "Реалом"

Матч "Боруссія" - "Реал", який пройшов на стадіоні "Вемблі" у Лондоні, закінчився перемогою мадридців з рахунком 2:0. Голи забили Дані Карвахаль і Вінісіус Жуніор.

Український воротар Андрій Лунін, який напередодні перехворів на грип, провів фінальний матч на лаві запасних. В основі відіграв Тібо Куртуа.

Для Луніна це вже другий трофей ЛЧ, який він виграв у своїй карʼєрі - рекордний показник серед українських футболістів в історії.

Фото: Getty Images