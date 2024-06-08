Україна програла полякам і несподівана заява Усика: головні новини українського спорту за тиждень
З 1 по 8 червня трапилося чимало важливих подій: Андрій Лунін вдруге виграв Лігу чемпіонів з "Реалом", Еліна Світоліна втратила звання першої ракетки України, а збірна України готується до Євро-2024
Довбик підтвердив переговори про можливий трансфер у "Барселону"
Український нападник "Жирони" Артем Довбик заявив, що "Барселона" вела перемовини щодо його переходу.
"Були перемовини. Я дуже добре зіграв два матчі з "Барселоною", і, я так розумію, були якісь розмови між клубами", - сказав Довбик.
Український форвард також відповів на запитання, хто імпонує йому більше - "Реал" чи "Барселона".
"Ну, "Барселона"… Це такі команди, що тут не думаєш. У них є такі виконавці… Хоч і кажуть, що "Барселона" вже не та, але там виконавці дуже високого рівня – Гюндоган, Левандовський, молодий Ямаль", - заявив Артем Довбик.
Фото: Getty Images
Усик перед реваншем з Ф'юрі зробив несподівану заяву про зміну вагової категорії
За словами абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, після реваншу з Ф'юрі, він може повернутися в крузервейт (до 90,7 кг), оскільки почувається некомфортно у нинішньому дивізіоні.
"Я думаю, що, можливо, після бою-реваншу я опущусь у крузервейт. Я хочу більше крузервейту. Можливо, я зможу вдруге стати абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі, це мій план. Зараз, коли я починаю готуватися до тренувального табору, мені потрібно весь час їсти. Для мене це важко, мені це не подобається", - висловився Усик.
Фото: Getty Images
"Динамо" оголосило про трансфер лідера "Дніпра-1" Піхальонка
На тижні Олександр Піхальонок підписав з "Динамо" контракт на 5 років, фінансові умови трансферу зі СК "Дніпро-1" не розголошуються.
Піхальонок є вихованцем донецького "Шахтаря". Також має досвід гри за "Маріуполь", дубль "Шахтаря". Провів 8 матчів за збірну України.
У минулому сезоні 27-річний Олександр Піхальонок провів 31 матч, забив 6 мʼячів і віддав 6 результативних передач. Півзахисник був ключовим футболістом СК "Дніпро-1", який фінішував в УПЛ четвертим.
Transfermarkt оцінює Піхальонка у 5 млн євро.
Фото: ФК Динамо
"Челсі" не дозволить Мудрику зіграти за збірну України на Олімпіаді
За інформацією Daily Mail, у "Челсі" не хочуть, щоб українець Михайло Мудрик і аргентинець Енцо Фернандес пропустили ключовий етап передсезонної підготовки, адже лондонців очолив новий тренер Енцо Мареска.
Італійський фахівець хоче мати у своєму розпорядженні усіх наявних футболістів та не наражати гравців на травми. Через це "Челсі" не відпустить своїх футболістів на Олімпіаду-2024.
Водночас Михайло Мудрик сказав, що поки нічого не знає і не може сказати, чи зіграє на Олімпіаді.
Фото: Getty Images
Усик дізнався результат допінг-тесту після бою з Фʼюрі
Після супербою Усик - Фʼюрі, який пройшов у Саудівській Аравії, WADA (Всесвітня антидопінгова агенція) взяла у боксерів тести на допінг.
Відомо, що тести обох боксерів показали негативні результати. Тепер Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі готуватимуться до реваншу, який пройде 21 грудня.
Фото: Getty Images
Збірна України готується до Євро-2024: результати матчів з поляками та німцями
Національна команда України розпочала підготовку до чемпіонату Європи з футболу. На тижні збірна провела два товариські матчі. Зустріч з Німеччиною завершилась внічию - 0:0, а поєдинок з Польщею, який пройшов у Варшаві - перемогою господарів 3:1.
Після матчу з поляками Сергій Ребров оголосив заявку збірної України на Євро-2024:
Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Богдан Михайличенко ("Полісся").
Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі — "Динамо"), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія).
Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо").
Фото: Getty Images
Розклад матчів збірної України на Євро-2024
Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.
Фото: Getty Images
Світоліна втратила звання першої ракетки України
У четвертому колі турніру Grand Slam у Парижі Світоліна, яка займає у світовому рейтингу 19-те місце, поступилася четвертій ракетці світу Рибакиній з рахунком 4:6, 3:6.
Через цю поразку Світоліна опустилася в онлайн-рейтингу WTA (Жіночої тенісної асоціації) з 19-го на 21-ше місце. Новою першою ракеткою України стане Марта Костюк, яка попри програш у другому раунді Ролан Гаррос, піднялася у світовій класифікації на 18-ту позицію.
Світоліна була останньою представницею України в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Франції.
Фото: Getty Images
Лунін вдруге виграв Лігу чемпіонів з "Реалом"
Матч "Боруссія" - "Реал", який пройшов на стадіоні "Вемблі" у Лондоні, закінчився перемогою мадридців з рахунком 2:0. Голи забили Дані Карвахаль і Вінісіус Жуніор.
Український воротар Андрій Лунін, який напередодні перехворів на грип, провів фінальний матч на лаві запасних. В основі відіграв Тібо Куртуа.
Для Луніна це вже другий трофей ЛЧ, який він виграв у своїй карʼєрі - рекордний показник серед українських футболістів в історії.
Фото: Getty Images
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