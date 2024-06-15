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Україна завершила підготовку до Євро-2024 і результат ЧЄ з легкої атлетики: головні новини українського спорту за тиждень

Влад Дідусь
15 червня, 2024 субота
13:14
Спорт Артем Довбик, збірна України

З 9 по 15 червня трапилося чимало важливих подій: збірна України з футболу завершила підготовку до Євро-2024, а наша національна команда завоювала 6 медалей на ЧЄ з легкої атлетики

Зміст

Україна розтрощила Молдову в завершальному матчі перед Євро-2024

Ввечері вівторка, 11 червня, збірна України зіграла в гостях проти Молдови. Поєдинок закінчився розгромною перемогою нашої команди з рахунком 4:0.

У ворота молдовської збірної голами відзначились Роман Яремчук, Віктор Циганков, Артем Довбик і Георгій Судаков.

Збірна України, Молдова - Україна

Фото: uaf.uaПісля матчу президентка Молдови Мая Санду вийшла на футбольне поле. Вона поспілкувалась з Сергієм Ребровим, футболістами та побажала українській збірній успіхів на Євро-2024.

Мая Санду

Фото: УАФ

Щоправда, після зустрічі з Молдовою залишились і негативні емоції. Травму отримав Віталій Миколенко. Лівий захисник збірної України у сльозах покинув футбольне поле.

За словами головного лікаря національної команди Романа Жолобайлюка, обстеження показало, що Віталію Миколенку вдалося уникнути найгірших наслідків після підкату суперника.

Медичний штаб збірної розпочав активну реабілітацію гравця, що дає нам сподівання побачити Миколенка на полі в матчах Євро-2024.

Віталій Миколенко, збірна України

Фото: Getty Images

УПЛ оголосила імена найкращих футболіста та тренера сезону 2023/24

Георгій Судаков посів перше місце серед найкращих футболістів УПЛ. Другим в опитуванні став форвард "Динамо" Владислава Ванат, третім - його одноклубник півзахисник Микола Шапаренко. 

21-річний Георгій Судаков у минулому сезоні зіграв у чемпіонаті України 23 матчі та забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі. 

Маріно Пушича визнали найкращим тренером сезону. Боснієць випередив Юрія Вернидуба, який очолює "Кривбас" та Олександра Шовковського з "Динамо". 

Пушич очолив "Шахтар" у 2023 році та привів його до перемог в чемпіонаті та Кубку України. 

Переможців номінацій шляхом анкетування визначили самі клуби УПЛ. 

Георгій Судаков, Барселона - Шахтар

Фото: Getty Images

Українець Олександр Бондарев дебютує у Формулі-4 цього року

Член академії команди Королівських автоперегонів "Вільямс" Олександр Бондарев вперше виступить в італійській Формулі-4. Це підтвердив спортивний директор Вільямс Свен Смітс.

Бондарев дебютує в одномісному автомобілі на трасі Circuit de Barcelona-Catalonya під час шостого раунду італійської Формули-4, який відбудеться 27-29 вересня, а потім виступить у фіналі сезону в Монці через чотири тижні. 

спорт, Формула 1, світ, Велика Британія

Фото: Офіційна сторінка Вільямс

Футболісти збірної України записали звернення про війну перед Євро-2024

У ролику 13 гравців збірної України, рідні міста яких постраждали від російської агресії або були тимчасово окуповані, звернулися до прихильників футболу зі всього світу. 

"Футбол, як і весь спорт, не поза політикою, не поза війною. Ми закликаємо усі країни-учасниці чемпіонату Європи допомагати Україні. Наші міста хотіли б приймати Євро, але вони борються за свободу!" - йдеться у зверненні. 

Чемпіонат Європи з легкої атлетики: як виступила Україна

На тижні завершився чемпіонат Євро з легкої атлетики, який пройшов у Римі. Збірна України завоювала на змаганні шість нагород.

Золото в стрибках у висоту нашій команді принесла Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко у цій дисципліні стала третьою. Людмила Оляновська виграла бронзу в ходьбі на 20 км, а Михайло Кохан піднявся на третю сходинку п'єдесталу в метанні молота. 

Дебютант Владислав Лавський сенсаційно здобув срібну медаль, а Олег Дорощук - бронзову нагороду - в стрибках у висоту на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Римі.

Шість медалей України на чемпіонаті Європи – найкращий результат з Євро-2018. Цьогоріч Україна посіла у медальному заліку 11 позицію.

Ярослава Магучіх

Фото: Getty Images

Шевченко назвав завдання-мінімум для збірної України на Євро-2024 

Президент УАФ Андрій Шевченко поділився очікуваннями щодо виступу збірної України на Євро-2024. За його словами, завдання-мінімум - це вихід з групи.

"В Україні одна з наймолодших збірних серед усіх фіналістів Євро-2024. І хоча кожен із наших гравців має високу майстерність та унікальну індивідуальність, важливіше те, як ми покажемо себе як команда", - йдеться у заяві очільника УАФ.

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. Початок о 16:00.

Андрій Шевченко

Фото: Getty Images

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