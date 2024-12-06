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Ексклюзив

"Зимова єПідтримка": на програму можуть витратити приблизно 20 млрд грн, - економіст Пендзин

Тетяна Нижник
6 грудня, 2024 п'ятниця
19:20
Суспільство 1000 гривень

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прокоментував реалізацію проєкту "Зимова єПідтримка"

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Прогнозується, що цю допомогу можуть отримати до 15 млн осіб. Але на цей момент в Україні залишилось десь 27-28 млн населення, з урахуванням того, що до війни було приблизно 37 млн, а за офіційними даними ООН 6,8 млн виїхали за кордон. Реально виїхало десь 1,5 млн в "іншу сторону". Тобто, залишилось близько 27-28 млн. Припустимо, що 3-4 млн точно не будуть брати участь у цій програмі. В такому випадку, бюджет для покриття всіх бажаючих складе близько 20 млрд грн, що значно більше, ніж 13 млрд грн, і це викликає питання", - сказав Пендзин.

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У засобах масової інформації фігурує цифра близько 13-14 млрд грн, призначених для цієї роздачі. На сьогодні зголосилися близько п'яти мільйонів осіб, і вони поки що вкладаються в бюджет, зауважив економіст.

"Тисяча від Зеленського" не береться з бюджетних доходів. Все, що Україна збирає у вигляді податків і зборів, спрямоване на війну. Кабінет Міністрів частково засвітив джерела щодо цієї тисячі. Йдеться про те, що близько 4 млрд грн походять з програм підтримки бізнесу, здешевлення сільськогосподарської техніки та інших аграрних програм. Ще близько 8-8,5 млрд грн беруть з фонду безробіття", - додав він.

"Тисяча від Зеленського": що відомо

25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Пізніше в Мінекономіки повідомили, що для тих громадян, які не мають смартфона або Дії, розробляють механізм отримання виплат єПідтримки через відділення Укрпошти.

Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.

Очільник Мінфіну Сергій Марченко 28 листопада заявив, що кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску.

29 листопада Зеленського закликали переглянути програму "Зимова єПідтримка" й не роздавати по 1 тис. грн усім українцям. Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідну для розгляду кількість підписів.

1 грудня з'явилася можливість подати заявку на отримання 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка" через портал "Дія". За перші 5 годин дії програми українці оформили понад мільйон заяв, а за добу – понад 2,5 млн. 

З 4 грудня Укрпошта розпочала виплати за програмою "Зимова єПідтримка" українцям, які отримують пенсії та соцвиплати у поштового оператора.

Теги:
Новини
Україна
бюджет
Володимир Зеленський
Дія
Економіка
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