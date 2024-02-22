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Байден у Білому домі зустрівся з вдовою та донькою Навального

22 лютого, 2024 четвер
22:22
Світ світ США Росія Олексій Навальний Джо Байден

Президент США Джо Байден повідомив про зустріч з вдовою російського опозиціонера Олексія Навального Юлією та їхньою дочкою Дашею

Про це повідомила пресслужба Байдена у Facebook.

"Сьогодні я зустрівся з Юлією і Дашею Навальними – близькими Олексія Навального, щоб висловити свої співчуття у зв'язку з їхньою важкою втратою", - зазначено у дописі.

На зустрічі очільник Білого дому підкреслив, що спадщина мужності Олексія Навального буде жити в його дружині Юлії, його дочці а також у незліченній кількості людей по всій Росії, які борються за демократію і права людини.

Байден також підтвердив, що завтра, 23 лютого, Вашингтон оголосить про нові великі санкції проти Росії у відповідь на смерть Навального, а також агресію в Україні.

Смерть Навального: що відомо

У п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У Росії ж не дозволяють класти квіти в пам'ять про опозиціонера. 

При цьому близьким Навального відмовляються показувати та віддавати його тіло. За останніми офіційно не підтвердженими даними, воно у Салехарді.

Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути.

З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Станом на 19 лютого у 32 російських містах після смерті найзапеклішого опонента Путіна було затримано понад 400 активістів під час заходів з покладання квітів.

Міністри закордонних справ Литви та Німеччини Габріелюс Ландсбергіс й Анналена Бербок заявили, що після смерті Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля.

МЗС кількох країн викликали послів РФ через убивство Навального.

Мати Навального заявила, що їй дозволили опізнати сина, але слідство тисне на неї, ставлячи умови, що його мають поховати таємно.

Теги:
Джо Байден
Олексій Навальний
США
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