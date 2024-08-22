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Фінські міністри бойкотують очолені Угорщиною неформальні зустрічі ЄС через візит Орбана до РФ

Дар'я Куркіна
22 серпня, 2024 четвер
18:20
Світ Фінляндія

Фінляндія не братиме участь у неформальних зустрічах Європейського Союзу на рівні міністрів і політичних держсекретарів, які проходитимуть під керівництвом Угорщини як головуючої країни Ради ЄС. Рішення прийняли через поведінку Будапешта, зокрема візит премʼєра Віктора Орбана до РФ у липні

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Про це повідомляє Yle.

Зазначено, що фінський урядовий комітет вирішив, що замість міністрів чи державних секретарів на неформальні зустрічі ЄС, організовані Угорщиною, Гельсінкі відправлятиме державних службовців.

Уряд Фінляндії пояснив своє рішення відповіддю на поведінку Угорщини під час її головування в Раді Європейського Союзу. Зокрема в цей час Орбан 5 липня відвідав Москву й зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Угорщина вагалася, виступаючи за підтримку ЄС України в її захисті від Росії, тоді як її прем'єр-міністр Віктор Орбан розпочав головування, з візитів до Росії та Китаю, які не були дозволені ЄС", - додає видання.

Водночас у матеріалі зауважили, подібні заходи планують вжити й інші країни Північної Європи й Балтії.

  • 11 липня повідомлялось, що Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія бойкотуватимуть засідання Ради Європейського Союзу під час головування в ній Угорщини — не відправлятимуть своїх міністрів на знак протесту проти переговорів угорського премʼєра Віктора Орбана з очільником Кремля Володимиром Путіним у Москві.

Візит Орбана до РФ і його "миротворча місія" щодо України

2 липня прем'єр-міністр Угорщини Орбан прибув до української столиці для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. На зустрічі зокрема обговорювали мирний план України.

Згодом у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.

Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москву відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.

Орбан також взяв участь у неформальному саміті тюркських держав в Азербайджані 5-6 липня. Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Будапешт не представляє інтересів ЄС у взаємодіях з країнами та організаціями.

7 липня повідомлялося, що Орбан прагне змістити увагу Заходу на можливі перемовини між Україною та Росією щодо припинення бойових дій, проте його зусилля спрямовані на підрив підтримки України від європейських союзників.

Згодом 8 липня Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". 

11 липня юридична служба Європейського Союзу підтвердила, що переговори прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, чия країна зараз головує в ЄС, з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві суперечать договорам блоку.

Під час саміту НАТО прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і попросив підтримати його "миротворчу місію" щодо війни в Україні.

Пізніше 11 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом для обговорення "можливості миру" для України.

1 серпня Угорщина запевнила ЄС, що "миротворчу місію" щодо України закінчено.

Теги:
Україна
Росія
ЄС
Європа
Фінляндія
Рада Європи
Угорщина
Війна з Росією
Віктор Орбан
Світ про Україну
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