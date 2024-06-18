Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Канада не відправлятиме в Україну своїх військових інструкторів, - міністр оборони Блер

Канада не відправлятиме в Україну своїх військових інструкторів, - міністр оборони Блер

18 червня, 2024 вiвторок
05:52
Світ міністр оборони Канади Білл Блер

Міністр оборони Білл Блер заявив, що Канада наразі не направлятиме в Україну військових інструкторів через вагання щодо такого кроку серед союзників по НАТО

Зміст

Про це інформує Reuters, посилаючись на слова Блера після саміту НАТО. 

"Було обговорення місії НАТО для посилення тренувань. Наразі, на мою думку, обставини не є сприятливими для розгортання канадських інструкторів в Україні. Я думаю, що існує цілком зрозуміле занепокоєння щодо розширення тренувальної місії в Україні зараз", - сказав він. 

Вказано, що від 2015 року Канада допомогла підготувати Україні понад 40 тисяч солдатів. Втім, вона вивела свій контингент до Великої Британії та Польщі після повномасштабного російського вторгнення. 

Що відомо про відправку в Україну іноземних інструкторів

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.

Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього.

5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Уряд Естонії серйозно обговорює можливість відправки військ в Україну, аби естонські військові взяли на себе тилові роботи на заході України

14 травня стало відомо, що Швеція допускає можливу відправку військ в Україну, якщо ця пропозиція з'явиться на рівні країн-членів НАТО.

20 травня прем'єрка Естонії підтримала відправку інструкторів НАТО для навчання українських військових. Крім того, прем'єр-міністрка Литви Інгріда Шимоніте оголосила, що країна готова надіслати своїх військових інструкторів до України для допомоги в навчанні військ.  

7 червня повідомлялось, що Емманюель Макрон запропонував лідеру США Джо Байдену відправити військових інструкторів країн Заходу в Україну на навчання, проте американський президент не погодився.

Водночас міністр оборони Чехії Яна Черночова заявила, що її країна не планує відправляти своїх інструкторів безпосередньо в Україну. 

Теги:
Україна
Канада
Війна з Росією
НАТО
Читайте також:
Ілля Забарний, Збірна України, Євро-2024
17 червня, 2024 понедiлок
Румунія - Україна 3:0: онлайн-трансляція нашого стартового матчу на Євро-2024
Війна з Росією, ЗСУ
15 червня, 2024 субота
"Усі будуть залучені до національного спротиву": речник "Легіону Свободи" Денисов про мету виходу ЗСУ на державні кордони 91-го
Війна з Росією, ЗСУ
17 червня, 2024 понедiлок
Такого ще у цій війні не було: заступник командира батальйону ударних БПАК Маляревич про потужну систему РЕБ ворога на Харківському напрямку
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.53
    Купівля 40.53
    Продаж 41.08
  • EUR
    Купівля 43.4
    Продаж 44.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
18 червня
06:04
Оновлено
Кіліан Мбаппе (в центрі), Австрія - Франція, Євро-2024
Євро-2024: лідера збірної Франції Мбаппе не оперуватимуть після травми носа у матчі з Австрією
05:26
Оновлено
Спільне комюніке Саміту миру
Спільне комюніке Саміту миру: хто з країн-учасниць підтримав, а хто відмовився
04:49
Київ, пожежа на вулиці Патріарха Мстислава Скрипника
У Києві вночі в багатоквартирному будинку виникла пожежа
04:36
Ілюстративне фото
У Ростовській області РФ спалахнули резервуари з нафтопродуктами
04:24
YouTube тестує нову функцію, яка дозволяє додавати до відео інформацію з контекстом
03:43
Білий дім
"Занепокоєні поглибленням відносин": у Білому домі відреагували на візит Путіна до КНДР
03:12
Rheinmetall
Німецький концерн Rheinmetall передасть Україні установку ППО Frankenstein
02:45
генератор, блекаут
Чи штрафуватимуть власників генераторів за перевищення рівня допустимого шуму: пояснення МОЗ
01:55
ЗАЕС
Галущенко заявив, що після деокупації для перезапуску ЗАЕС знадобляться роки
01:30
Оновлено
Від російського обстрілу у Нікополі постраждали троє жінок
01:15
Путін та Кім Чен Ин
Путін перед візитом до Пхеньяну подякував КНДР за підтримку війни проти України
00:53
Альянц Арена, Євро-2024
Румунські вболівальники не скандували "Путін" під час матчу з Україною: SPRAVDI спростувало фейк
00:33
Нагадування про терор РФ: в Уельсі показали українську стрічку "20 днів у Маріуполі"
00:11
Оновлено
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
2024, понедiлок
17 червня
23:57
Кіліан Мбаппе (в центрі), Австрія - Франція, Євро-2024
Євро-2024: Франція у матчі з автоголом та травмою Мбаппе переграла Австрію
23:34
НАБУ
Завдали збитків державі на 16,6 млн грн на закупівлі комп'ютерів: НАБУ викрило експосадовця МВС та підприємство
23:05
Оновлено
ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 119 боєзіткнень, росіяни ведуть безперервні штурми на Покровському напрямку, - Генштаб
23:01
Оновлено
Херсон
Росіяни вбили чоловіка у Херсоні: після обстрілу його знайшли в одному з парків
22:55
Резерв+
У Резерв+ дані оновили 1,5 млн українців
22:41
На Київщині чоловік кинув гранату на вулиці й поранив себе та перехожу
22:35
діти, злочини росії
Окупанти вимагають відбитки пальців дітей старших за 6 років на ТОТ Запорізької області, - "Жовта стрічка"
22:11
Сергій Ребров, Євро-2024
Ребров прокоментував поразку збірної України від Румунії на Євро-2024
22:07
морський дрон Magura V5
На одну з модифікацій дрона Magura встановили ракети класу "повітря-повітря"
21:52
Ексклюзив
Саміт миру
Є ризик, що БРІКС, Китай та РФ спробують перехопили ініціативу: експерт Горбач про Саміт миру
21:43
Георгій Судаков та Денніс Ман (праворуч), Румунія - Україна, Євро-2024
Євро-2024: Який вигляд має турнірна таблиця в групі збірної України після 1-го туру
21:40
Оновлено
Ракетний удар Росії по Полтаві 17 червня 2024 року
Росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі Полтави: постраждали 22 людини, серед них діти
21:37
Саміт миру. Володимир Зеленський
"Саміт став піар-майданчиком для Зеленського/Єрмака": фейки та маніпуляції російських пропагандистів за 17 червня
21:22
Путін з Алішером Усмановим
Російський олігарх Усманов подав до суду на найбільший банк Швейцарії через "колосальну шкоду" спричинену санкціями
21:20
Ексклюзив
Саміт миру
Під тиском РФ дві країни відкликали підписи під комюніке Саміту миру, - кореспондентка Еспресо Висоцька
21:00
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Близько 200 тис. осіб можуть підпадати під економічне бронювання, - керуючий партнер Бюро інвестпрограм Бондаренко
20:57
Іван Шранц, Бельгія - Словаччина
Словаччина перемогла Бельгію в матчі суперників збірної України на Євро-2024
20:55
Гігант виробництва будівельної техніки Caterpillar передав усі свої активи в РФ вірменському інвестиційному фонду
20:38
Патріарх Варфоломій
Вселенський патріархат приєднався до комюніке за підсумками Саміту миру
20:25
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Противник еволюціонує, ситуація напружена: хід бойових дій на Харківщині. Колонка Сергія Згурця
20:10
Пресреліз
Конкурс для вчителів інформатики: переможці отримають безкоштовне навчання і комп'ютери для шкіл
20:04
"Напрям успішно розвивається": Зеленський на Ставці заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем
20:03
OPINION
Галина Пагутяк
Війна і криза  освіти
20:03
арешт
У Польщі засуджені за шпигунство для РФ двоє українців та білоруска втекли перед ув'язненням
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 845-го дня війни: у дронів Magura, що нищать російський флот, з’явились нові можливості, ЗСУ вперше захопили "танк-черепаху" з екіпажем
19:57
Львів- місто шпигунів!
Влада Словенії підозрює, що РФ масово відправляє до країни шпигунів під виглядом студентів, - WSJ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV