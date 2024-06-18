Канада не відправлятиме в Україну своїх військових інструкторів, - міністр оборони Блер

Про це інформує Reuters, посилаючись на слова Блера після саміту НАТО.

"Було обговорення місії НАТО для посилення тренувань. Наразі, на мою думку, обставини не є сприятливими для розгортання канадських інструкторів в Україні. Я думаю, що існує цілком зрозуміле занепокоєння щодо розширення тренувальної місії в Україні зараз", - сказав він.

Вказано, що від 2015 року Канада допомогла підготувати Україні понад 40 тисяч солдатів. Втім, вона вивела свій контингент до Великої Британії та Польщі після повномасштабного російського вторгнення.

Що відомо про відправку в Україну іноземних інструкторів 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом. Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни. 29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну. 4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього. 5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Уряд Естонії серйозно обговорює можливість відправки військ в Україну, аби естонські військові взяли на себе тилові роботи на заході України

14 травня стало відомо, що Швеція допускає можливу відправку військ в Україну, якщо ця пропозиція з'явиться на рівні країн-членів НАТО.

20 травня прем'єрка Естонії підтримала відправку інструкторів НАТО для навчання українських військових. Крім того, прем'єр-міністрка Литви Інгріда Шимоніте оголосила, що країна готова надіслати своїх військових інструкторів до України для допомоги в навчанні військ.

7 червня повідомлялось, що Емманюель Макрон запропонував лідеру США Джо Байдену відправити військових інструкторів країн Заходу в Україну на навчання, проте американський президент не погодився.

Водночас міністр оборони Чехії Яна Черночова заявила, що її країна не планує відправляти своїх інструкторів безпосередньо в Україну.