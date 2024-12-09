Крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви, - ISW
В ISW проаналізували, що швидке падіння режиму Башара Асада в Сирії стало серйозною політичною поразкою для Москви, яка підтримує цей режим з 2015 року. Це викликало кризу в Кремлі, оскільки Росія прагне утримати свою військову присутність на території Сирії
Про це повідомляє Інститут вивчання війни (ISW).
Російське втручання в конфлікт почалося у 2015 році під час масових протестів, що спалахнули у 2011 році і переросли в громадянську війну.
"Президент Росії Володимир Путін довгий час розглядав "кольорові революції", які привели до влади нові демократичні уряди в колишніх радянських республіках, як загрозу стабільності та безпеці його власного режиму", - зазначили аналітики ISW.
На їхні переконання, Путін активно виступає проти демократичних рухів, які можуть призвести до зміни авторитарних режимів, які підтримує Кремль.
"Нездатність або рішення Росії не посилювати режим Асада в той час, як наступ сирійської опозиції стрімко набирає обертів по всій країні, також зашкодить авторитету Росії як надійного та ефективного партнера у сфері безпеки в усьому світі, що, своєю чергою, негативно вплине на здатність Путіна заручитися підтримкою в усьому світі для створення омріяного ним багатополярного світу", - наголосили в Інституті вивчання війни.
Як повідомило російське агентство ТАСС, джерело в Кремлі стверджує, що Асад та його родина втекли до Москви, де їм надали притулок. На думку аналітиків, попри те, що Путін зміг врятувати Асада, його основною метою було забезпечення стабільності режиму в Сирії, що, врешті-решт, виявилося недосяжним результатом.
Додатково, Росія намагається забезпечити свої військові бази в Сирії відповідно до своїх стратегічних інтересів у Середземному і Червоному морях, однак подальше існування цих баз може бути під загрозою через зміни у політичній ситуації в країні.
Падіння режиму Асада в Сирії
У Сирії тривала масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.
У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.
Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.
Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових.
Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран.
4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці ввійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.
Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.
7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Президент нібито покинув країну.
У неділю, 8 грудня, Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази у сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаску.
Пізніше прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Аль-Джалілі заявив, що країні необхідно провести вільні вибори, щоб надати народу можливість обрати своє керівництво.
Bild писало, що Асад планував передати владу протурецьким силам та виїхати до Росії. Переговори про цю передачу відбувалися в столиці Катару, Досі.
Російські ЗМІ увечері 8 грудня повідомили, що Асад разом зі своєю родиною прилетів до Москви, де Росія нібито надала їм притулок.
Згодом сухопутні війська Ізраїлю вперше з часів Жовтневої війни 1973 року відкрито увійшли на територію Сирії, перетнувши демілітаризовану зону на кордоні.
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