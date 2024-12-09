Крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчання війни (ISW).

Російське втручання в конфлікт почалося у 2015 році під час масових протестів, що спалахнули у 2011 році і переросли в громадянську війну.

"Президент Росії Володимир Путін довгий час розглядав "кольорові революції", які привели до влади нові демократичні уряди в колишніх радянських республіках, як загрозу стабільності та безпеці його власного режиму", - зазначили аналітики ISW.

На їхні переконання, Путін активно виступає проти демократичних рухів, які можуть призвести до зміни авторитарних режимів, які підтримує Кремль.

"Нездатність або рішення Росії не посилювати режим Асада в той час, як наступ сирійської опозиції стрімко набирає обертів по всій країні, також зашкодить авторитету Росії як надійного та ефективного партнера у сфері безпеки в усьому світі, що, своєю чергою, негативно вплине на здатність Путіна заручитися підтримкою в усьому світі для створення омріяного ним багатополярного світу", - наголосили в Інституті вивчання війни.

Як повідомило російське агентство ТАСС, джерело в Кремлі стверджує, що Асад та його родина втекли до Москви, де їм надали притулок. На думку аналітиків, попри те, що Путін зміг врятувати Асада, його основною метою було забезпечення стабільності режиму в Сирії, що, врешті-решт, виявилося недосяжним результатом.

Додатково, Росія намагається забезпечити свої військові бази в Сирії відповідно до своїх стратегічних інтересів у Середземному і Червоному морях, однак подальше існування цих баз може бути під загрозою через зміни у політичній ситуації в країні.

Падіння режиму Асада в Сирії

У Сирії тривала масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.