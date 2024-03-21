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Легіон "Свобода Росії" назвав втрати армії РФ унаслідок рейду добровольців до Білгородської та Курської областей

21 березня, 2024 четвер
12:51
Світ легіон "Свобода Росії"

Російська армія втратила щонайменше 1500 військових вбитими та пораненими внаслідок рейду добровольців у Курській та Білгородській областях РФ

Про це заявив представник ЛСР Олексій Барановський під час пресконференції.

За його словами, за весь час рейду в Курській та Білгородській областях російська армія втратила:

  • 651 безповоротні втрати;
  • 980 поранені;
  • 37 взяті у полон;
  • 121 знищена одиниця техніки;
  • 50 одиниць техніки, яку пошкодили.

Водночас Барановський заявив. що за час рейду добровольцям вдалося звільнити від "путінського режиму" два населених пункти.

Що відомо про рейди російських добровольців

Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ.

Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися. Пізніше доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що на Курщині бойові зіткнення відбуваються вже за межами селища Тьоткіне.

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення. На його думку, якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії. 

13 березня російський диктатор Володимир Путін відреагував на атаки нібито України на територію Російської Федерації. Серед цілей, на думку диктатора, "якщо не зірвати, то завадити" виборам у РФ. Інша ціль, як вважає Путін – "отримати якийсь козир у можливому переговорному процесі: ну, ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це".

14 березня доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що армія РФ перекинула резерви у Білгородську та Курську області та активно намагається витіснити підрозділи російських добровольців. Легіон "Свобода Росії" попередив місцевих про початок активних атак.

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон вчергове закликали до термінової евакуації жителів Білгородської та Курської області.

Російський добровольчий корпус спростував фейкову інформацію про нібито знищення угрупування. Також РДК взяв у полон понад два десятки російських військових.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що найближчими днями у Білгороді та області будуть зачинені торговельні центри, освітні заклади та дитячі садки.

У день "виборів" російські добровольці звернулись до російського диктатора Володимира Путіна із закликом вийти з ними на зв'язок для обговорення "майбутнього РФ без диктатури та авторитаризму".

21 березня влада Грайворонського міського округу Білгородської області Росії закликала місцевих жителів евакуюватися через обстріли та бої, які тривають останніми днями.

Теги:
Росія
російська армія
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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