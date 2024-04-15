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Очільники партій у конгресі досягли консенсусу щодо допомоги Ізраїлю та Україні, – лідер більшості в сенаті Шумер

15 квітня, 2024 понедiлок
05:15
Світ конгрес США

Під час телефонної розмови між президентом Джо Байденом і лідерами конгресу в неділю був консенсус щодо того, що необхідно діяти швидко, щоб надіслати допомогу як Ізраїлю, так і Україні

Про це сказав лідер більшості в сенаті Чак Шумер, передає  ABC.

На пресконференції у Нью-Йорку Шумер зазначив, мовляв, сподівається, що цього тижня можна щось зробити, щоб допомогти обом країнам.

Шумер сказав, що найкращий спосіб надіслати допомогу Ізраїлю та Україні – це розглянути та прийняти в палаті представників схвалену сенатом додаткову програму національної безпеки, яка включає допомогу обом країнам. 

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"Найкращий спосіб допомогти Ізраїлю відновити його протиракетний і протидроновий потенціал – це негайно прийняти цю додаткову програму. Як я вже сказав, Ізраїль витратив близько мільярда доларів на свій захист, і додаткова безпека поповнить цю протиракетну систему. і засоби захисту від безпілотників, які є в "Стрілі", "Пращі Давида" та "Залізному куполі" – сказав Шумер.

Раніше в неділю Байден поспілкувався з лідером більшості в сенаті Шумером, спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером меншості в палаті представників Гакімом Джеффрісом і лідером меншості в сенаті Мітчем МакКоннеллом.

Лідер більшості в палаті представників Стів Скаліз у суботу заявляв, що цього тижня палата представників змінить свій законодавчий графік, щоб "розглянути законодавчі акти, які підтримують нашого союзника Ізраїль і притягують Іран та його терористичних ставлеників до відповідальності", але поки що не зрозуміло, яким буде цей законопроєкт і наскільки він може відхилятися від ухваленого в сенаті в лютому.

  • 13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Законопроєкт передбачає для трьох країн $95,3 мільярда. Тепер рішення за палатою представників. Проте законопроєкт досі не винесли на голосування

  • 31 березня спікер палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання допомоги Україні після великодніх канікул, які завершилися 9 квітня. Напередодні сенаторка США від Республіканської партії Джоні Ернст заявила, що Конгрес проголосує за пакет допомоги для України впродовж кількох наступних тижнів.

  • Близько чотирьох десятків світових знаменитостей звернулися до Конгресу США з відкритим листом, у якому закликали не дати Україні програти в захисті від російської агресії. 

  • Колишній речник Державного департаменту США Нед Прайс запевнив, що допомогу Україні підтримують як американський народ, так і члени конгресу.

  • 11 квітня ексочільник Білого дому й майбутній кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що має ідею, як примусити Україну сісти за переговорний стіл з Росією, використавши американську допомогу як інструмент тиску.

  • 12 квітня спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон вів переговори з Білим домом про правки від республіканців щодо пакета допомоги Україні та Ізраїлю.

Теги:
Ізраїль
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
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