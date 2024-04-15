Очільники партій у конгресі досягли консенсусу щодо допомоги Ізраїлю та Україні, – лідер більшості в сенаті Шумер
Під час телефонної розмови між президентом Джо Байденом і лідерами конгресу в неділю був консенсус щодо того, що необхідно діяти швидко, щоб надіслати допомогу як Ізраїлю, так і Україні
Про це сказав лідер більшості в сенаті Чак Шумер, передає ABC.
На пресконференції у Нью-Йорку Шумер зазначив, мовляв, сподівається, що цього тижня можна щось зробити, щоб допомогти обом країнам.
Шумер сказав, що найкращий спосіб надіслати допомогу Ізраїлю та Україні – це розглянути та прийняти в палаті представників схвалену сенатом додаткову програму національної безпеки, яка включає допомогу обом країнам.
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"Найкращий спосіб допомогти Ізраїлю відновити його протиракетний і протидроновий потенціал – це негайно прийняти цю додаткову програму. Як я вже сказав, Ізраїль витратив близько мільярда доларів на свій захист, і додаткова безпека поповнить цю протиракетну систему. і засоби захисту від безпілотників, які є в "Стрілі", "Пращі Давида" та "Залізному куполі" – сказав Шумер.
Раніше в неділю Байден поспілкувався з лідером більшості в сенаті Шумером, спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером меншості в палаті представників Гакімом Джеффрісом і лідером меншості в сенаті Мітчем МакКоннеллом.
Лідер більшості в палаті представників Стів Скаліз у суботу заявляв, що цього тижня палата представників змінить свій законодавчий графік, щоб "розглянути законодавчі акти, які підтримують нашого союзника Ізраїль і притягують Іран та його терористичних ставлеників до відповідальності", але поки що не зрозуміло, яким буде цей законопроєкт і наскільки він може відхилятися від ухваленого в сенаті в лютому.
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