Ситуація на польсько-білоруському кордоні: Варшава проситиме допомоги у Фінляндії, Німеччини та Греції

Про це інформує Reuters.

За словами одного з високопоставлених чиновників, Польща прагне залучитися допомогою Фінляндії, Німеччини та Греції у патрулюванні кордону. Він зазначив, що досвід правоохоронців та прикордонників цих країн може бути дуже корисним.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що серед мігрантів, які прибувають з Білорусі, можуть бути люди, які планують напасти на польських солдатів. Вказано, що Варшава сподівається, що це питання буде обговорене на майбутньому саміті НАТО.

За даними прикордонного агенства ЄС, за перші п'ять місяців 2024 року кількість людей, які намагалися потрапити до ЄС через східний кордон зросла майже удвічі.

Що відбувається на польсько-білоруському кордоні

28 травня іноземець-нелегал поранив ножем польського військового на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі заявив, що посилить захист кордону.

У зв'язку з цим, 29 травня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що його країна відновить буферну зону на кордоні з Білоруссю. Це сталося після нещодавнього нападу мігрантів із ножем на польського прикордонника.

3 червня група мігрантів, які намагалися незаконно перетнути кордон з Білорусі до Польщі, напала на прикордонника.

4 червня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував запуск інформаційної кампанії в країнах, з яких походять мігранти, що намагаються нелегально перетнути польсько-білоруський кордон.

6 червня стало відомо, що польський військовий, на якого 28 травня напала група мігрантів на білоруському кордоні, помер у лікарні.

7 червня у Польщі співробітників превентивної поліції, які чергують на польсько-білоруському кордоні, зобов'язали носити особисту зброю у зв'язку з загостренням ситуації з мігрантами.

Згодом польський уряд прийняв резолюцію, за результатами якої МВС країни видало постанову про введення буферної зони на кордоні з Білоруссю.

21 червня Білорусь розпочала раптову перевірку військових частин до виконання завдань із призначення. Для цього будуть задіяні полігони та ділянки місцевості біля кордонів України та Польщі.

Того ж дня стало відомо, що ситуація на польсько-білоруському кордоні радикально погіршилася: озброєнні групи атакують польський кордон.

23 червня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив про можливість закриття всіх пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю на тлі зростання напруги через мігрантів.

Водночас Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону ЄС з Росією та Білоруссю, щоб захиститися від загроз з боку Москви.