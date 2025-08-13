США тимчасово зняли санкції на транзакції проти РФ задля переговорів на Алясці

Про це повідомило Управління контролю за іноземними активами мінфіну США.

Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка тимчасово скасовує санкції через зустріч американського президента Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

Згідно з ліцензією Росії до 20 серпня дозволили транзакції, які "є звичними та необхідними для участі в зустрічах або для підтримки зустрічей у штаті Аляска між урядом Сполучених Штатів Америки та урядом Російської Федерації". Однак які саме операції будуть дозволені мінфін США не уточнив.

Що відомо про зустріч Трампа з Путіним

8 серпня американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.

12 серпня Зеленський сказав, що майбутня зустріч лідера США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.

Голова Держдепартаменту США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим щодо майбутнього саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Володимиром Путіним. Лавров також братиме участь у зустрічі на Алясці.

У Білому домі уточнили, що саміт Володимира Путіна й Дональда Трампа відбудеться на Алясці в місті Анкоридж, ймовірно, на американській військовій базі

13 серпня в Берліні відбулися онлайн-переговори між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та лідерами країн ЄС.

Цього ж дня стало відомо, що Дональд Трамп має намір обговорити санкції з російським лідером Володимиром Путіним під час зустрічі на Алясці.