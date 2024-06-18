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Турецька розвідка допомогла РФ запобігти ще одному теракту ІД після атаки на "Крокус", - ЗМІ

18 червня, 2024 вiвторок
11:30
Світ ІДІЛ

Турецька розвідка запобігла наступному після нападу на концертний зал "Крокус Сіті Хол" теракту ІД у московському торговому центрі, повідомивши Росію про його підготовку

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Про це повідомляє Hürriyet.

"Терористична організація "Ісламська держава" планувала другий теракт у Москві після першого нападу на концертний зал. Вони збиралися атакувати багатолюдний торговий центр", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначили у виданні, цьому теракту вдалось запобігти за сприяння турецької розвідки, яка попередила про його підготовку російське керівництво.

Теракт у "Крокус Сіті холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину, внаслідок якої загинули 145 осіб. ФСБ затримала понад 10 підозрюваних, серед них – четверо таджиків.

Більш ніж за два тижні до теракту уряд США попереджав російських чиновників, що цей ТРЦ є потенційною мішенню терористів.

У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім. 

23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї. Представник ГУР Андрій Юсов назвав цю заяву абсолютно брехливою та абсурдною.

Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.

Увечері 23 березня президент України Володимир Зеленський уперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".

Рада національної безпеки (NSC) США в неділю, 24 березня, однозначно відкинула спроби РФ звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол".

10 квітня слідчий комітет РФ заявив, що до теракту в "Крокус Сіті холі" нібито причетна українська нафтогазова компанія Burisma Holdings.

Теги:
Росія
Туреччина
тероризм
ІДІЛ
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