Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Байдена заявили, що нова оборонна допомога від США допоможе захистити українські порти

У Байдена заявили, що нова оборонна допомога від США допоможе захистити українські порти

20 липня, 2023 четвер
06:01
Світ Карін Жан-П'єр

Новий пакет оборонної допомоги США Україні, про який оголосили 19 липня, містить засоби, які допоможуть посилити безпеку портів під час російських обстрілів

Про це на брифінгу заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, передає Укрінформ.

"Ці спроможності (оголошені в новому пакеті, – ред.) ставатимуть дедалі важливішими особливо зараз, коли Росія вийшла із "зернової угоди" та поновила атаки на портові міста, що ми побачили за останні два дні", - сказала вона.

Речниця зауважила, що серед багатьох видів зброї та оснащення в новому пакеті містяться засоби для забезпечення безпеки портів та гаваней, які мають посилити захищеність портової інфраструктури України.

Сполучені Штати продовжать підтримувати зусилля України задля забезпечення доступу зерна на міжнародні ринки, додала Жан-П'єр.

Зазначимо, у середу, 19 липня, міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакета військової допомоги, що включає зокрема боєприпаси та засоби протиповітряної оборони, які Пентагон назвав "критично важливими".

Що відомо про "зернову угоду"

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.

У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дій росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.

У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для її продовження окупанти вимагали:

  • перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT

  • поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування

  • скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів

  • відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"

  • розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

Вже 5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати "зернову ініціативу". Сумніви в продовженні зернової угоди 4 липня озвучили й у Великій Британії.

5 липня в ООН заявили про готовність відрядити свого представника до Москви, щоб "урятувати зернову угоду". Натомість президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав, що його країна веде роботу над продовженням "зернової угоди" на два роки. 

12 липня Ердоган заявив, що отримав від Путіна пропозиції щодо продовження "зернової угоди". Цього ж дня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував Путіну продовжити угоду в обмін на перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT. Кремль вимагав цього раніше.

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. А Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі. 

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії. 

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. Того ж дня Путін назвав умови повернення РФ до "зернової угоди" та зажадав їх негайного виконання.

зброя
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
Читайте також:
18 липня, 2023 вiвторок
Іран заявив про підтримку територіальної цілісності України
18 липня, 2023 вiвторок
Путін домовиться з Ердоганом щодо зерна, - Клімкін
Кримський міст
19 липня, 2023 середа
Удар по Кримському мосту свідчить про створення Україною ударної системи з дистанційним керуванням, - експерт Defense Express Заблоцький
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.65
    Купівля 36.65
    Продаж 37.35
  • EUR
    Купівля 40.98
    Продаж 41.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
20 липня
06:27
Вибух у Криму
Окупанти звинуватили Україну в атаці дрона на Крим: нібито пошкоджено 4 адмінбудівлі й загинув підліток
06:23
Оновлено
обстріл, ППО
Вночі Росія обстріляла Сумщину, Одещину та Миколаївщину: горів житловий будинок, є загиблі та поранені
06:05
Франція протести
Погроми у Франції: засуджено майже 1,3 тис. людей, понад 700 – ув'язнено
05:53
касетні боєприпаси DPICM
Україна в ОБСЄ пояснила особливості застосовування касетних боєприпасів на фронті
05:22
Оновлено
вагнерівці, вагнер
До Білорусі прибула дев'ята колона вагнерівців, - Беларускі Гаюн
03:16
Чехія
Парламент Чехії схвалив угоду про оборонну співпрацю зі США
02:49
F-16
США схвалили продаж Німеччині близько 1 тисячі ракет AMRAAM на майже $3 млрд
02:16
Оновлено
Адміністраторка USAID Пауер відвідала Бучу й ознайомилася із результатами єВідновлення
01:37
зарядні станції для електрокарів
У ЄС уперше продаж електрокарів випередив реалізацію дизельних авто
01:15
Маттео Дзуппі
Байден зустрівся зі спецпосланцем Папи Римського: обговорили повернення депортованих РФ українських дітей
00:48
пшениця зерно
Зерновий мораторій: 5 країн ЄС вимагають продовження заборони експорту агропродукції з України
00:45
Василь Овсієнко
Помер дисидент та політв'язень Василь Овсієнко
00:18
Оновлено
Ференцварош - Класвік, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів. "Ференцварош" зганьбився з клубом з Фарерів, результати інших матчів 1 раунду кваліфікації
00:05
путін пригожин
Шеф MI-6 заявив, що Путін уклав угоду з Пригожиним, "аби врятувати свою шкуру"
2023, середа
19 липня
23:48
Станіслав Черчесов
"Ференцварош" погнав російського тренера після ганебної поразки в ЛЧ
23:32
Обстріл на Херсонщині. Ілюстрація
На Херсонщині внаслідок обстрілу постраждала 59-річна жінка
23:21
Оновлено
Путін
Путін відмовився летіти на саміт БРІКС до ПАР. У держдепі США назвали його "міжнародним ізгоєм"
23:09
Мобілізація
В Україні запрацює послуга електронного бронювання військовозобов'язаних
22:36
Пожежа, Маріуполь
У Маріуполі загорілась будівля Українського дому
22:25
МіГ-29 ВПС Польщі
Польща може передати Україна усі свої винищувачі МіГ-29, - посол України Зварич
22:22
Росія щодня продукує нові фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 19 липня
21:54
Російський гімнаст Іван Куляк
Росіян та білорусів допустили до міжнародних змагань з гімнастики
21:34
Генадій Труханов
З Труханова зняли електронний браслет, - прокуратура
21:22
Миколаївщина, обстріл
Росія обстріляла багатоповерхівку на Миколаївщині: є поранені
21:14
Ексклюзив
Андрій Іллєнко
Туреччина може опинитися у таборі ворогів Росії, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
20:44
Путін
Путін назвав умови повернення Росії до "зернової угоди"
20:30
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Знищений склад боєприпасів в Криму ускладнить забезпечення військ РФ на Півдні України. Колонка Сергія Згурця
20:25
Володимир Зеленський
Удар РФ по Одесі доводить, що мішень терористів – не лише Україна, - Зеленський
20:11
Пентагон
NASAMS, снаряди, розмінування: США виділили Україні допомогу на $1,3 млрд
20:07
OPINION
Костянтин Москалець
Як жити таїнством
20:03
укриття
Українцям дали поради: що робити, якщо укриття зачинене під час тривоги
19:38
фейк
Росія поширює фейк про перепродаж української зброї на чорному ринку
19:32
Ексклюзив
Єгор Чернєв
Нардеп Чернєв назвав причину, з якої Німеччина не дає Україні ракети Taurus
19:30
Ferrexpo
Зарплати у гірничо-металургійному комплексі повернулись на довоєнний рівень, - gmk.center
19:06
поранений окупант
На Херсонщині росіяни переобладнали будинок культури на військовий шпиталь, - Генштаб
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 511 дня війни: у Криму пролунали вибухи, а ЗСУ на півдні відбили 1 км території
18:36
"Полісся", Геннадій Буткевич, Олександр Усик
Усик став футболістом новачка УПЛ "Полісся"
18:25
Міноборони РФ
РФ пригрозила вважати військовими цілями судна, що прямуватимуть до портів України
18:20
Дні Ідей на Рівненщині
Діалоги про розбудову майбутнього України: на Рівненщині відбувся День Ідей
18:11
Євген Пригожин
Пригожин у Білорусі закликав вагнерівців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV