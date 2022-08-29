У ЄС навряд чи одноголосно підтримають заборону на видачу віз росіянам, – Боррель

Про це він заявив австрійському телеканалу ORF, пише Reuters.

Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться цього тижня для обговорення візового питання для росіян. Жозеп Боррель впевнений, що одностайного рішення за заборону на видачу віз усім росіянам не буде.

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"Я не думаю, що розрив відносин із російським цивільним населенням допоможе, і не думаю, що ця ідея матиме необхідну одностайність", – каже Боррель.

Також він каже, що у питанні видачі віз росіянам варто бути більш вибірковими.

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"Я думаю, нам варто переглянути, як деякі росіяни отримують візи, а олігархи, авжеж, ні. Ми повинні бути більш вибірковими. Але я не за припинення видачі віз усім росіянам", – підкреслив Боррель.

26 липня в Естонії розпочали підготовку пропозиції Євросоюзу щодо припинення видачі віз росіянам. Уже 4 серпня міністр закордонних справ Естонії закликав Євросоюз припинити видачу віз громадянам РФ, аргументуючи це тим, що країну-агресора треба ізолювати. 9 серпня прем'єрка Естонії Каллас вкотре закликала ЄС припинити видавати візи росіянам. 11 серпня в Естонії заявили, що не мають наміру впускати в країну громадян РФ з виданими Естонією шенгенськими візами.

1 серпня в Латвії призупинили дію угоди, що дозволяла спрощений перетин кордону мешканцям районів поблизу РФ. Уже 5 серпня посольство Латвії в РФ зупинило видачу віз росіянам. Виняток – похорони родичів за кордоном. 14 серпня у Латвії оголосили про додаткові санкції громадянам Росії, зокрема будуть переглянуті посвідки на проживання. Їх можуть анулювати, якщо виявиться, що громадянин РФ підтримує військову агресію. 16 серпня у Латвії повідомили, що продовжуватимуть тимчасові дозволи на проживання лише у виняткових випадках.

6 серпня консульська служба Болгарії зупинила прийом документів росіян на туристичні візи та візи для власників нерухомості.

8 серпня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що підтримує заборону на видачу віз громадянам РФ та очікує, що ЄС розгляне це питання.

19 серпня повідомили, що Литва закликала ЄС анулювати довгострокові багаторазові шенгенські візи росіянам і білорусам.