У США заявили про підтримку мирного врегулювання ситуації у Казахстані
Сполучені Штати заявили, що підтримують мирне вирішення ситуації у Казахстані, де тривають протести
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у twitter.
"Сьогодні мав продуктивну розмову з міністром закордонних справ Казахстану Мухтаром Тлеуберді", - заявив він.
Блінкен зауважив, що США підтримуватимуть конституційні інституції Казахстану та мирне й дипломатичне вирішення суперечок.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан. Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працював мобільний зв'язок.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.
- 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
- Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
- У четвер, 6 січня, усі фінустанови Казахстану тимчасово припинили діяльність на тлі масових протестів. За даними поліції, вранці мітингувальники намагалися штурмувати будівлю відомства.
- Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.
- МВС Казахстану повідомило про 18 загиблих та 748 поранених на протестах силовиків.
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