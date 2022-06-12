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Уже повернуто 220 тіл захисників Маріуполя, але на ДНК-експертизу підуть місяці, - Жорін

12 червня, 2022 неділя
15:15
війна з Росією Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін

Станом на 12 червня РФ повернула Україні 220 загиблих захисників Маріуполя, але через поганий стан тіл на опізнання витратять місяці

Про це повідомив екскомандир полку "Азов" Максим Жорін у фейсбуці.

"Уже відбулося два обміни тілами загиблих. Перший - 160 на 160, тобто ми змогли забрати з території Азовсталі 160 тіл українських героїв і в обмін на це віддали 160 мертвих кацапів. Це, здається, найбільший обмін тілами загиблих за весь час війни", - зауважив він.

Нещодавно відбувся другий обмін, під час якого українці забрали майже 60 тіл захисників. Усі загиблі військові зараз у Києві. Зараз розпочинається складний процес опізнання тіл, адже більшість із них перебуває в жахливому стані. Візуально опізнати загиблих неможливо.

"Патронатна служба "Азову" приймає активну участь у цих процесах для того, щоб полегшити всім службам цю роботу, для того, щоб пришвидшити цю ситуацію та ці процеси. Вони на максимальних потужностях усередині цього процесу", - зазначив екскомандир полку.

За його словами, опізнання будуть проводити довго, адже доведеться робити складні експертизи, ДНК-аналізи.

"Думаю, що займе це, мабуть, декілька місяців для того, щоб ми абсолютно правильно й точно встановили кожного українського героя", - наголосив Максим Жорін.

Він додав, що майже стільки ж тіл треба повернути з Маріуполя. Зараз тривають переговори щодо подальшого обміну.

Серед уже обміняних тіл близько третина належить азовцям. Також є загиблі морпіхи, поліцейські, прикордонники та співробітники СБУ. Їх належність визначають за шевронами, одягом, але персональна ідентифікація займе досить багато часу.

Максим Жорін зазначив, що перемовини триватимуть до обміну всіх військових, а в кінці нагадав про необхідність повернення захисників, які вийшли з Азовсталі й перебувають під тимчасовим контролем РФ.

"Вони чекають, це ті люди, які зробили надлюдські зусилля не для того, щоб тільки захищати Маріуполь, а для того, щоб російська армія відступила від Києва, Сум, Чернігова; для того, щоб російська армія не мала змоги захопити Запоріжжя. Не забувайте про це, будь ласка! Намагайтеся тримати у фокусі та не давати забути про те, що нам додому потрібно повернути абсолютно кожного героя, який нас захищав", - наголосив колишній командир полку "Азов".

  • 11 травня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави терміново провести екстракцію військових України з Азовсталі.
  • 16 травня з Азовсталі у Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку. 
  • Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азовсталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.
  • Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що українських захисників евакуювали із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі за посередництва Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції та ООН.
  • 25 травня дружина захопленого росіянами командира полку "Азов" Дениса Прокопенка - Катерина Прокопенко - заявила, що захисники Азовсталі утримуються в полоні у задовільних умовах.
  • 30 травня сестра командира 36 окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського закликала суспільство і блогерів просити повернення героїв Азовсталі додому.
  • 30 травня дружини, матері та сестри захисників Маріуполя та Азовсталі створили власну раду "Жінки зі сталі". Організація має стати медіатором між владою та родинами героїв і координуватиме процес їхнього повернення додому.
  • 2 червня на лінії фронту в Запорізькій області Україна та Росія обмінялись тілами загиблих військових за формулою "160 на 160".
  • 5 червня мама бійця полку "Азов" Іллі Самойленка Алла розповіла, що з родичами полонених військових з Азовсталі влада не підтримує жодної комунікації.
  • 6 червня президент Володимир Зеленський заявив, що в полоні росіян перебувають більше ніж 2,5 тисячі українських військових, які вийшли з заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
  • 6 червня Максим Жорін заявив, що російські військові передали Україні перші тіла загиблих захисників Маріуполя.
  • 8 червня Україні повернули тіла 50 полеглих військових, з них 37 - захисники Азовсталі.

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